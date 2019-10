Marvel's Avengers erscheint auch für PS5

Marvel's Avengers erscheint am 15. Mai 2020 für PS4, Xbox One und Google Stadia – und etwas später dann auch für PS5. Das verrieten Entwickler von Crystal Dynamics gegenüber dem YouTube-Kanal HipHop Gamer. Das Superheldenspiel rund rum Ms. Marvel, Thor, Iron Man & Co. soll auf Sonys Next-Gen-Konsole zudem einige Verbesserungen erhalten.

Kommt Avenger's dank Abwärtskompatibilität auf PS5?

Wie diese Verbesserungen genau aussehen sollten, wollte das Entwicklerteam noch nicht verraten. Es wurde lediglich angeteast, dass die Verbesserungen hauptsächlich das Gameplay betreffen sollen.

Ebenfalls im Raum steht die Frage, ob Marvel's Avengers dediziert für die Next-Gen-Konsole mitentwickelt wird oder ob es schlicht möglich sein wird, das Spiel dank der viel thematisierten Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 auch auf dieser spielen zu können. Für diese Information müssen wir uns offenbar noch etwas gedulden. Allerdings scheint es in Anbetracht des Mai 2020-Releases des Spiels nicht komplett unwahrscheinlich, dass Marvel's Avengers zu den Launch-Titeln der PS5 Ende 2020 gehören könnte.

Erscheint Avenger's auch für Xbox Scarlett? Microsofts Next-Gen-Konsole wird zwar nicht dediziert thematisiert, allerdings handelt es sich bei Marvel's Avengers um einen Multiplattformtitel. Wir dürfen also davon ausgehen, dass wenn das Superheldenspiel für PS5 erscheint, es auch für Xbox Scarlett veröffentlicht werden dürfte.

Next-Gen-Release keine Überraschung? Im Prinzip ergibt die PS5-Ankündigung von Marvel's Avengers durchaus Sinn. Crystal Dynamics sprach in der Vergangenheit häufiger davon, das Spiel im Games as a Service-Spiel lange begleiten und mit neuen Helden erweitern zu wollen. Vor knapp einer Woche wurde bekannt, dass die Story über mehrere Jahre hinweg erzählt werden soll.

Ms. Marvel stand von Anfang an fest

Über die Next-Gen-Informationen hinaus gab es außerdem weitere Informationen zum Gameplay und zur Protagonistin des Spiels, die kürzlich angekündigte Ms. Marvel. So hätte es seit Beginn der Entwicklung festgestanden, dass Kamala Kahn in Marvel's Avengers die Hauptrolle spielen würde.

Natürlich wird es neben ihr noch weitere Helden aus dem Marvel-Universum geben, in deren Rollen ihr schlüpfen könnt. Diese werden nach und nach im Verlauf der Geschichte freigeschaltet und zeichnen sich jeweils durch unterschiedliche Fähigkeiten aus.

Kollegin Ann-Kathrin konnte Marvel's Avengers während der gamescom 2019 anspielen und spricht in ihrer Preview von Tomb Raider mit Superhelden.