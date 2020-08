Marvel’s Avengers: Open Beta startet heute für alle - So macht ihr mit

Den August über veranstalten Crystal Dynamics und Square Enix drei Beta-Wochenenden für Marvel's Avengers, an denen jeweils ausgewählte Spielergruppen teilnehmen können. Dieses Wochenende startet die Beta-Phase in die letzte Runde und ist damit offen für alle, die eine PS4 und Xbox One besitzen.

Offene Avengers-Beta für die PS4 und Xbox One

Wer bisher nicht in die Avengers-Beta reinspielen konnte, der hat dieses Wochenende noch einmal die Chance dazu. Dieses Mal dürfen alle Spieler*innen auf PS4, Xbox One und PC an einer offenen Beta teilnehmen.

Wann findet die Open Beta für alle statt? Die Beta findet im August gestaffelt statt, sodass immer nur ein bestimmter Spielerkreis teilnehmen kann bzw. konnte. Dieses Wochenende, vom 21. bis 23. August, dürfen alle in Marvel's Avengers reinspielen.

Hier nochmal die Übersicht der Beta-Termin:

7. bis 9. August: PS4-Vorbesteller*innen-Beta

PS4-Vorbesteller*innen-Beta 14. bis 16. August: Open Beta auf PS4 & Xbox One- & PC-Vorbesteller*innen-Beta

Open Beta auf PS4 & Xbox One- & PC-Vorbesteller*innen-Beta 21. bis 23. August: Open Beta für alle unterstützten Plattformen

Das braucht ihr für die Teilnahme an der Open Beta: Wer dieses Wochenende an der Avengers-Beta teilnehmen will, braucht neben der entsprechenden Plattform auch ein kostenloses Square Enix-Konto. Wer noch keines besitzt, kann sich hier registrieren. PS Plus und Xbox Live Gold wird für die Beta übrigens nicht vorausgesetzt.

Das steckt in der Avengers-Beta: Die Beta bietet viele unterschiedliche Inhalte. Square Enix fasst sie wie folgt zusammen:

"Die BETA enthält 4 Helden-Missionen, die Bestandteil der Kampagne sind, 3 HARM-Raum-Herausforderungen, 4 Warzones und 5 Abwurfzonen. Die 4 Helden-Missionen lauten "Das fahle Licht", "Suche nach Olympia", "Ohne Links kein Voran" und "Hilfe für Dr. Banner". Zwei davon bieten Bosskämpfe gegen klassische Marvel-Schurken."

Alle weiteren Infos zur Marvel's Avengers-Beta findet ihr auf der FAQ-Seite von Square Enix. Was GamePro über die Marvel's Avengers-Beta denkt, lest ihr hier:

Marvel's Avengers erscheint am 4. September für PS4, Xbox One und PC. Next Gen-Versionen werden folgen.

Falls ihr in die Beta schon reinspielen konntet, was haltet ihr bisher vom Spiel? Werdet ihr am Wochenende einen Blick in die Open Beta werfen?