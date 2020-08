Marvel's Avengers: PS4-Open Beta startet heute & so könnt ihr sie spielen

Marvel's Avengers macht in den letzten Wochen nicht unbedingt die besten Schlagzeilen. Wer sich selbst von den Qualitäten des Spiels überzeugen möchte, bekommt dazu jetzt die Gelegenheit. Nach der Vorbesteller-Betaphase geht es jetzt auf der PS4 in die Open Beta. Alle Besitzer*innen der PlayStation 4 können den Titel ab heute Abend ausprobieren. Xbox One und PC folgen einige Tage später.

Open Beta auf PS4: Zu allererst konnten die Vorbesteller*innen von Marvel's Avengers Hand anlegen, ab heute sind dann auch alle anderen Menschen mit einer PS4 dran. Die Open Beta startet heute Abend um 21 Uhr und dauert dann bis zum 16. August, also Sonntag.

Xbox One & PC-Vorbesteller*innen können jetzt ebenfalls schon mal loslegen. Diese Betaphase läuft ebenfalls vom 14. bis zum 16. August, also ab heute und bis Sonntag. Die Uhrzeiten sind immer 21 Uhr, auch beim Ende.

Beta für alle: Ab dem 21. August erhalten dann alle Zugriff auf die Beta zu Marvel's Avengers, und zwar sowohl auf dem PC als auch auf PS4 und Xbox One. Diese Beta-Phase dauert dann bis zum 23. August.

Nochmal in der Übersicht:

14. bis 16. August: Open Beta auf PS4

14. bis 16. August: Xbox One- & PC-Vorbesteller*innen-Beta

21. bis 23. August: Offene Beta für alle

Das braucht ihr dafür: Ihr benötigt ein kostenloses Square Enix Members-Konto, um an der Betaphase teilnehmen zu können. Hier könnt ihr euch registrieren. PS Plus oder Xbox Live Gold wird für die Beta nicht vorausgesetzt.

Das steckt drin: Wie Square Enix auf der FAQ-Seite zur Avengers-Beta erklärt, sind die folgenden Inhalte in der Beta zu Marvel's Avengers spielbar.

"Die BETA enthält 4 Helden-Missionen, die Bestandteil der Kampagne sind, 3 HARM-Raum-Herausforderungen, 4 Warzones und 5 Abwurfzonen. Die 4 Helden-Missionen lauten "Das fahle Licht", "Suche nach Olympia", "Ohne Links kein Voran" und "Hilfe für Dr. Banner". Zwei davon bieten Bosskämpfe gegen klassische Marvel-Schurken. "

Wie uns die Beta gefallen hat, könnt ihr euch hier im Gamepro-Fazit durchlesen: Es sieht nicht gut aus für den Launch. Auch dass Spider-Man ein PlayStation-exklusiver Charakter sein soll, dürfte dem Avengers-Spiel nicht unbedingt gut tun.

Wie gefällt euch die Beta? Habt ihr vorbestellt? Was wünscht ihr euch sonst noch vom Spiel, was sollte eurer Meinung nach im Idealfall anders sein?