Marvel's Avengers - Wo bleibt unser Test?

Seit heute, dem 1. September, dürfen die ersten Marvel's Avengers-Fans bereits auf die Server, um als Thor, Hulk, Black Widow und Co. ordentlich austeilen zu können. Auch wir haben uns mittlerweile in unsere Superheldenanzüge gezwängt und nehmen Square Enix' Mix aus Game as a Service und Singleplayer-Abenteuer auseinander.

Warum gibt es noch keinen GamePro-Test?

Auch wir können erst seit heute auf die Server von Marvel's Avengers und müssen daher erst Eindrücke sammeln, um euch wirklich einen gut informierten Test bieten zu können. Immerhin ist ein Großteil des Spiels auf den Online-Part ausgelegt, in dem wir langfristig unsere Helden aufstufen und verbessern sollen.

Unsere Eindrücke aus der vergangenen Marvel's Avengers-Beta findet ihr hier:

97 5 Mehr zum Thema Marvel’s Avengers - Beta-Fazit: Es sieht nicht gut aus für den Launch

Und wann kommt der Test?

Erst der Singleplayer: Damit ihr nicht so lange auf unsere Meinung zu Marvel's Avengers warten müsst, werden wir unseren Test in zwei Teilen liefern. Zunächst schauen wir uns den Singleplayer-Part an, der die eigentliche Hauptgeschichte von Marvel's Avengers erzählt. Wer also eigentlich nur wissen möchte, wie die beigefügte Story-Kampagne gelungen ist, bekommt noch im Verlauf dieser Woche unsere Einschätzung.

Dann der Multiplayer: Im Anschluss wenden wir uns dem Online-Part zu, der bekanntlich im Games as a Service-Format auf 4-Spieler-Koop setzt, und uns in vielen kleinen sowie größeren Missionen nach besseren Loot suchen lässt. Hier erfahrt ihr dann, wie sich Marvel's Avengers im Vergleich zu Anthem, Destiny und Co. schlägt und wie es mit dem Langzeitpotenzial aussieht.

Einen vollständigen Wertungskasten (inklusive abschließender Wertung) gibt es dann auch erst, wenn beide Teile des Tests erschienen sind. Das bedeutet: In dieser Woche gibt es von unserer Seite aus nur eine Wertungstendenz.

Marvel's Avengers erscheint am 4. September für PS4, Xbox One und PC.