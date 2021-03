Am 14. Mai 2021 erscheint die Mass Effect Legendary Edition für PS4 und Xbox One. Dank Abwärtskompatibilität läuft diese auch auf der PS5 und Xbox Series X|S. Wer das Spiel pünktlich zum Release in den Händen halten will, kann es sich mittlerweile bei den üblichen Händlern vorbestellen.



Der UVP für die Mass Effect Legendary Edition liegt bei 69,99 Euro und das Spiel ist ab 16 Jahren freigegeben.

Mass Effect Legendary Edition vorbestellen

Jetzt für PS4 & PS5 kaufen:

Jetzt für Xbox One & Xbox Series X|S kaufen:

Das steckt in der Mass Effect Legendary Edition

Alle Inhalte von Mass Effect: Das Remaster beinhaltet die Spiele Mass Effect 1, Mass Effect 2 und Mass Effect 3. Dazu gibt es mehr als 40 DLCs, die für diese Teile erschienen sind. Da es sich um ein Remaster handelt, bekommen die Spiele zahlreiche Verbesserungen. Die Mass Effect Legendary Edition ist aber kein vollumfängliches Remake, wie es zum Beispiel ein Demon's Souls ist.



Zu den Verbesserungen gehören:

Support für 4K & HDR

Auf PS4 Pro und Xbox One X werden 60 FPS versprochen

Verbesserte Beleuchtung und Schatten

Verbesserte Texturen für Charaktermodelle und Umgebungen

Universeller Charakter-Editor für alle drei Teile + zusätzliche Optionen für Haare, Augen, Make-up und mehr

Nicht dabei sind der Multiplayer-Modus und die Pinnacle Station. Mehr zur Mass Effect Legendary Edition haben wir euch in diesen Artikeln zusammengefasst.