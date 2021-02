Bei der ausführlichen Vorstellung der Mass Effect: Legendary Edition wurde klar, dass es sich nicht um eine lieblose Portierung alter Spiele handelt. Bioware weiß, dass die Trilogie zu ihren beliebtesten Produkten gehört, und entsprechend liebevoll werden die Entwickler wohl auch die Remaster behandeln. Diesen Eindruck bestätigen nun mehrere Vergleichsvideos.

Auf Twitter zeigt BioWare selbst Bewegtbilder zur Legendary Edition und stellt sie den alten Spielen gegenüber. Hier sehen wir die dichten Dschungel von Virmire aus dem ersten Mass Effect, oben das Original und unten das Remaster. Auffällig sind unter anderem die vielen neuen Partikeleffekte wie Staub sowie die verbesserte Beleuchtung:

Youtuber Rampage TV legt außerdem die Bilder der verschiedenen Versionen übereinander, damit ein direkter Vergleich möglich ist:

Aus alt mach neu

Die Bilder zeigen ein offensichtliches Upgrade. Natürlich können wir keine allzu großen Änderungen erwarten, wie etwa bei einem Remake. Für ein Remaster scheint das Projekt aber einen hohen Anspruch zu haben. Nach Mass Effect: Andromeda und Anthem hat Bioware gute Presse und zufriedene Fans aber auch bitter nötig.

Neben der aufgemotzten Grafik, haben die Entwickler auch am Gameplay gedreht. Hier seht ihr, was sich in der Mass Effect: Legendary Edition alles ändert:

Wann erscheint Mass Effect: Legendary Edition?

Die Remaster-Trilogie kommt am 14. Mai für PS4, Xbox One und PC. Eine für PS5 und Xbox Series X/S optimierte Version wird es nicht geben. Grund ist, dass die Spiele noch immer auf alter Technologie beruhen (Unreal Engine 3), und Besitzer*innen einer Next-Gen-Konsole laut Bioware andere Ansprüche an einen Vollpreistitel hätten. Dank Abwärtskompatibilität können wir aber immerhin von den schnelleren Ladezeiten der SSDs profitieren.

