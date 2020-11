In Sachen Mass Effect hing lange nur die Hoffnung auf die angebliche Remaster-Sammlung der ersten drei Ableger in der Luft. Im Rahmen des diesjährigen N7-Days wurde das Remaster sogar bestätigt - aber das war noch nicht alles. Denn gleichzeitig wurde auch bekannt gegeben, dass das "nächste Kapitel aus dem Mass Effect-Universum" ebenfalls in Arbeit ist.

Nächstes "Mass Effect-Kapitel" bei Bioware in Arbeit

In der offiziellen Ankündigung werden keine echten Details zum Projekt verraten. Fest steht nur, dass die Rollenspiel-Saga einen weiteren Ableger spendiert bekommt. Fans dürfte aber die Nachricht freuen, dass an dem neuen Spiel auch "Veteranen" der Vorgänger arbeiten. Welche alten Entwickler genau zurückkehren ist aber unklar.

Casey Hudson, Creative Director beim originalen Mass Effect, leitet mittlerweile das Studio selbst, fällt hier also womöglich raus. Zu einem möglichen Launch-Zeitraum verlor Bioware ebenfalls keine Worte. Allerdings wird wohl noch eine lange Zeit ins Land ziehen, wenn wir bedenken, dass es aktuell noch nicht einmal einen Namen für das Spiel gibt.

Ebenso wenig wissen wir, ob und wie das neue Mass Effect-Spiel mit den bisherigen Teilen in Verbindung steht. Oder aber ob hier erneut ein komplett neues Kapitel aufgeschlagen wird, wie zuletzt bei Mass Effect Andromeda.

Auf dem Blog-Eintrag scheint aber erstes Artwork zu existieren:

Womöglich trügen mich hier meine Mass Effect-Kenntnisse, aber der Begriff "Mud Skipper", der in der URL des Bildes steckt, kommt mir nicht bekannt vor. Habt ihr eine Idee, worum es sich dabei handeln könnte? Vielleicht ein neues Schiff, das auf Planetenoberflächen eingesetzt wird?

Was erhofft ihr euch von einem neuen Mass Effect-Ableger? Was braucht ein neuer Teil unbedingt?