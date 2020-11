Traum aller Mass Effect-Fans wird wahr: Remaster offiziell angekündigt

Die Mass Effect-Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern, nun ist es offiziell. Die ersten drei Teile der kultigen SciFi-RPG-Reihe feiern ein aufgehübschtes Comeback. Schon 2021 soll Mass Effect: Legendary Edition erscheinen und überarbeitete Fassungen von Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3 zurückbringen - inklusive aller Singleplayer-DLCs.

Wann ist der Release? Im Frühjahr 2021.

Im Frühjahr 2021. Für welche Plattformen? PS4, Xbox One, PC und Verbesserungen für PS5 sowie Xbox Series X.

Auf Twitter ist sogar ein erster Teaser-Trailer zu Mass Effect: Legendary Edition zu sehen:

Link zum Twitter-Inhalt

Keine Remakes, aber mehr Performance: Da es manchmal leicht zu Missverständnissen kommen kann, sei klargestellt, dass es sich bei den Neuauflagen nicht um Remakes handelt. Sondern um verbesserte Versionen, die die Mass Effect-Klassiker "in ihrer besten Form" zeigen sollen. Dazu gehören bessere Framerate und Anpassungen bei Texturen, Charaktermodellen und mehr - und das alles in 4K Ultra HD-Auflösung.

Außerdem wurde bekannt gegeben, dass das nächste Mass Effect-RPG in Arbeit ist:

3 1 Mehr zum Thema Mass Effect: Neuer Teil offiziell in Arbeit - Alte Entwickler kehren zurück

Gerüchte und Leaks zum Remaster bestätigen sich

In der Vergangenheit brachten bereits zahlreiche Gerüchte und Leaks die Neuauflagen der Space-Rollenspiele von BioWare ins Gespräch.

Schon im Sommer 2018 deutete Casey Hudson an, dass "kleinere Teams an etwas zu Mass Effect arbeiten" würden. Seitdem brodelt es kräftig in der Gerüchteküche und es tauchten bis dato eine Vielzahl von Hinweise auf. Im August 2020 etwa konnte die Remaster-Collection bereits im Großbritannien zeitweise vorbestellt werden.

Habt ihr Lust auf das Remaster?