PS5 & Xbox Series X/S: The Matrix Awakens lässt euch kostenlos in die Matrix schauen

Film-Fans warten seit längerem darauf endlich wieder in die Welt von Matrix abtauchen zu dürfen. Noch bevor der neue Film Ende des Monats hoffentlich in die Kinos kommt, feiern Neo und Trinity ihre Rückkehr bereits auf Konsolen. Denn jetzt wurde nach einem Leak das kostenlose The Matrix Awakens angekündigt.

The Matrix Awakens ist ein Blick in die Unreal Engine 5-Zukunft

Zusammen mit der Ankündigung wurde auch ein erster Teaser veröffentlicht:

Was ist zu sehen? Sehr viel zeigt der Teaser noch nicht. Nach den typischen, grünen Schriftzeichen sehen wir Keanu Reeves, der uns fragt, wie wir uns sicher sein können, was echt ist. Vermutlich verbirgt sich hinter der gezeigten Figur ein digitaler Nachbau von Keanu Reeves.

Denn bei The Matrix Awakens handelt es sich um eine Unreal Engine 5-Techdemo, die einen Blick in interaktives Storytelling ermöglichen soll. Auch Matrix-Miterfinderin Lana Wachowski ist unter anderem an der Entstehung der Erfahrung beteiligt gewesen.

Wie teuer wird Matrix Awakens? Da es kein richtiges Spiel ist, sondern nur ein kleiner Vorgeschmack darauf, was die neue Unreal Engine kann, wird der Titel kostenlos sein. Die Erfahrung erscheint zudem nur für PS5 und Xbox Series X/S – PC-Spieler*innen schauen erst einmal in die Röhre.

Preload bereits möglich: Noch weiß niemand so genau, was dahinter steckt, aber ihr könnt The Matrix Awakens bereits jetzt herunterladen. Sowohl auf der PS5 als auch der Xbox Series X/S ist die Erfahrung jetzt im Store zum Download verfügbar.

Wann ist die Enthüllung? Auf der offiziellen Teaser-Webseite wird die volle Ankündigung bereits jetzt datiert. Somit müssen wir nur noch bis zu den Game Awards 2021 warten. Im Rahmen der Show, die am 10. Dezember ab 1:30 Uhr deutscher Zeit stattfindet, werden ebenfalls Keanu Reeves (Neo) und Carrie-Anne Moss (Trinity) auftreten.

Freut ihr euch über das Matrix-Revival, das wir gerade erleben?