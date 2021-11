Hört ihr auch plötzlich diese tiefe Stimme, die im Hintergrund leise "World Premiere" haucht? Das kann nur eins bedeuten: Die Game Awards 2021 stehen vor der Tür! Wir haben euch alle Infos zur Uhrzeit, dem Livestream, den Nominierten und den gezeigten Spielen zusammengefasst.

Wann starten die Game Awards 2021?

Die Game Awards 2021 finden offiziell am 9. Dezember 2021 um 17 Uhr PST statt. Bei uns in der europäischen Zeitzone verschiebt sich die Veranstaltung daher auf die Nacht vom 10. Dezember.

Datum: 10. Dezember 2021

10. Dezember 2021 Uhrzeit: 02:00 Uhr deutscher Zeit

Wo könnt ihr die Game Awards 2021 schauen?

Wie üblich könnt ihr die Game Awards via Livestream mitverfolgen. Dieser wird aus dem Microsoft Theater in Los Angeles übertragen und ist auf allen großen Streaming-Plattformen zu finden.

Welche neuen Spiele und Ankündigungen gibt es bei den Game Awards 2021?

Das Highlight der Show sind auch dieses Jahr die heiß erwarteten neuen Spielankündigungen und wie immer brodelt die Gerüchteküche. Es gibt unter anderem Hinweise auf ein Remake und einen Multiplayer für The Last of Us und ein Remake für Metal Gear Solid 3.

Außerdem gab es bereits Hinweise auf neue Inhalte zu Zelda BotW2 und einen Auftritt von Hellblade 2. Game-Awards-Host Geoff Keighley verspricht jedenfalls via Twitter ein »wahnsinniges Lineup«, das sich vor allem auf Ingame-Trailer neuer Next-Gen-Spiele konzentrieren soll.

Wer sind die Nominierten der Game Awards 2021?

Offiziell bekannt sind hingegen schon die Nominierten der Game Awards 2021, bei denen unter anderem der heiß begehrte “Game of the Year”-Preis verliehen wird. Alle Kategorien und Nominierten haben wir euch in unserer Übersicht zusammengefasst:

Außerdem könnt ihr derzeit auch noch selbst eure Stimme für die Game Awards abgeben, wenn ihr euch auf der offiziellen Website einloggt.

Werdet ihr euch die Game Awards 2021 live anschauen? Auf welche großen Ankündigungen hofft ihr? Verratet es uns in den Kommentaren!