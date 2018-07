GamePro live auf MAX - Mirco kämpft heute Abend im Rocket League-Livestream - macht mit!

GamePro-Redakteur Mirco Kämpfer ist bereit ... zu kämpfen. In unserem neuen Live-Format "Mirco kämpft" auf unserem Livestreaming-Kanal MAX fordert er euch heute in Rocket League heraus. Ihr habt die Chance, mit ihm oder gegen ihn zu spielen.

Wann: Mittwochabend, den 4.7., von 18-20 Uhr

Mittwochabend, den 4.7., von 18-20 Uhr Wo: Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions

Was wird gespielt? Gezockt wird Rocket League auf der PS4 ungefähr zwei Stunden lang. Nach ca. einer Stunde voller Blechfußball-Matches im 2 vs. 2 geht's in der zweiten Stream-Hälfte im chaotischen Dropshot-Modus mit 4 vs. 4 zur Sache. Am Ende wartet eventuell noch eine Challenge auf Mirco, wenn er verliert.

So nehmt ihr teil: Schnappt euch eure PS4 oder euren PC, startet Rocket League und tretet einem privaten Spiel bei. Nun müsst ihr nur noch Name und Passwort der Lobby eingeben, die wir für euch vorbereitet haben.

Lobbyname: GP Live

Passwort: 12345678

Ihr könnt auch als Zuschauer beitreten, insofern Plätze frei sind. Da Crossplay aktiviert ist, solltet ihr auch mit der PC-Version mitspielen können.

Wir freuen uns auf euch und einen unterhaltsamen Rocket League-Abend.

