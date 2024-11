Pokémon und McDonald’s bringen gemeinsame Sammelkarten zurück - diese Karten kommen 2024 ins Happy Meal, bislang aber noch nicht bei uns

Als mächtiges Drachenpokémon darf Rayquaza im Drachen-Set nicht fehlen.

Es ist wieder so weit: McDonalds und Pokémon haben sich mal wieder zusammengetan, um besondere Sammelkarten zu veröffentlichen. Diese Aktion findet seit 2011 jährlich statt und kehrt nun auch im Jahr 2024 zurück. Wir verraten euch, welche Sammelkarten bereits bestätigt wurden und wie die Situation in Deutschland aussieht.

Pokémon-Sammelkarten im Happy Meal 2024

Bisher wurde diese Aktion lediglich für die McDonald’s-Filialen in Frankreich bestätigt und soll dort schon bald am 04. Dezember 2024 losgehen und bis zum 21. Januar 2025 andauern.

Dieses Mal passen die 15 ausgewählten Karten perfekt zum chinesischen Jahr des Holzdrachen, in dem wir uns aktuell noch bis zum 28. Januar 2025 befinden. Neben einigen Ausnahmen tauchen vor allem Drachenpokémon in der Liste mit den bestätigten Karten auf:

Glurak

Morlord

Pikachu

Miraidon

Brimova

Koraidon

Nachtara

Katapuldra

Trikephalo

Donnersichel

Pummeluff

Dragoran

Evoli

Rayquaza

Sen-Long

Wie üblich sollen keine neuen Karten in den Happy Meals warten, sondern ausschließlich Nachdrucke von bereits vorhandenen Exemplaren. Sechs der insgesamt 15 Karten beinhalten dabei einen speziellen Holo-Effekt, den lediglich McDonald’s-Karten haben. In den Mini-Kartenpackungen werden jeweils 3 gewöhnliche sowie 1 holografische Karten inbegriffen sein.

Die folgenden fünf Karten-Nachdrucke sind bereits bestätigt:

Mit Pokémon TCG Pocket gibt es nun eine weitere Version des Sammelkartenspiels, die sich leicht verändert spielt und den Fokus verstärkt auf das Sammeln legt:

1:29 Pokémon TCG Pocket hat einen Termin und bringt etwas mit, das weder echte Karten noch TGC Live haben

Autoplay

Wie steht’s um die Aktion in Deutschland?

Aktuell (Stand 27. November 2024) sind wenig weitere Informationen zur Happy-Meal-Aktion bekannt. Sie wurde lediglich für Frankreich angekündigt und bestätigt, was in dem Sinne ungewöhnlich ist, dass auch die USA noch auf eine Bestätigung warten müssen.

In Deutschland gibt es zurzeit jeweils eine von zehn Mario-Kart-Figuren im Happy Meal:

Als Nächstes soll passend zum Kinofilm Sonic the Hedgehog 3 eine Happy-Meal-Kooperation mit dem blauen Igel folgen. Da der Film bei uns am 25. Dezember 2024 in die Kinos kommt, dürfte dieses Jahr mit Happy-Meal-Geschenken bereits gut gefüllt sein.

Deswegen bleibt uns nur übrig, gespannt in Richtung Neujahr für die besonderen Pokémon-Sammelkarten zu schauen – das Jahr des Drachen dauert ja noch bis Ende Januar 2025. Abgesehen davon ist es auch nicht ausgeschlossen, dass die Aktion nach dem Januar 2025 zu uns kommt.

An der Stelle sind wir wie immer auf die Meinung der GamePro-Community gespannt: Sammelt ihr die McDonald’s-Karten speziell oder nehmt ihr sie einfach mit, wenn ihr die Aktion spontan seht?