Pokémon-Fan baut Mewtu, Schiggy und Co. in 15 Jahre altem EA-Klassiker nach und die Ergebnisse reichen von Perfekt bis Albtraum

Mewtu im Charaktereditor von Spore ist ... interessant.

Pokémon-Fanart gibt es wie Sand am Meer, aber es finden sich immer wieder besondere Ansätze unter den vielen Kreationen. Wir sind über eine Sammlung von selbstgebauten Taschenmonstern gestolpert, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Nachgebildet wurden sie in einem alten EA-Klassiker.

Erinnert ihr euch noch an Spore? Das ambitionierte Sandbox-Spiel erschien 2008 und entsprang der Idee von Will Wright persönlich. Wright gilt als Schöpfer der bis heute beliebten Sims-Reihe, und sein damaliges Projekt war ebenfalls eine Lebenssimulation. In einem Charaktereditor habt ihr allerdings keine Menschen erschaffen, sondern Kreaturen. Deren Evolution habt ihr dann vom Einzeller über verschiedene Entwicklungsstufen bis ins Raumfahrtzeitalter begleitet.

Ein Pokémon-Fan hat genau das getan und verschiedene Taschenmonster nachgebaut: "Ich habe diese Typen in Spore gemacht und sie sollten Pokémon sein", heißt der Titel des Posts. Genau genommen seht ihr hier Mewtu, Schiggy, Ninjatom, Botogel, Pinsir, Larvitar, Sandamer und Jirachi.

Die Ergebnisse schwanken zwischen witzig-absurden Portraits von Mewtu und Schiggy, die eher Gruselmaterial sind, bis hin zu einer beeindruckend gut getroffenen Version von Käferpokémon Pinsir!

Bis heute ein witziger Kreatureneditor

Auch wenn Spore nie so beliebt wurde wie Die Sims, war der damals kostenlos als Demo veröffentlichte Charaktereditor eine kleine Sensation. Und das, obwohl die Probeversion gerade einmal 25 % aller Bauteile des finalen Spiels enthält. Hier könnt ihr alle möglichen Beine, Augen, Köpfe und Körperteile mit viel Freiraum zu allen möglichen Wesen kombinieren.

An einigen der Fan-Kreaturen wird noch einmal deutlich, wie viel Potenzial schon damals im Editor von Spore gesteckt hat, wenn man die nötige Zeit und Kreativität mitbringt. Das schreiben auch einige Leute in den Kommentaren: "Das macht mich traurig. Spore hatte so viel Potenzial", heißt es beispielsweise.

Die verschiedenen Gameplay-Abschnitte waren in Zellphase, Kreaturenphase, Stammesphase, Zivilisationsphase und Weltraumphase unterteilt. Erschaffene Wesen haben sich über diese Abschnitte hinweg weiterentwickelt und mussten jeweils unterschiedliche Ziele erfüllen, um in der Evolution voranzukommen. Bekannt wurde Spore allerdings vor allem für den Baukasten.