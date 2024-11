Rote, blaue und gelbe Pokémon-Edition mit vielen anderen Game Boy-Spielen im Müll entrdeckt: Dieser Fund ist ein echter Glückstreffer

Diese drei Perlen sollten einfach weggeworfen werden (Bild: reddit.com/user/ADudeWithADHD/).

Die Arbeit in einem Recycling-Park dürfte nichts für jedermann sein, aber manchmal zahlt sich die Arbeit an diesem Platz offenbar aus. Dieser Mensch hier hat nämlich einen bombastischen Glücksgriff hingelegt und einfach mal über 20 Game Boy-Spiele im Müll gefunden. Darunter waren einige Perlen wie die rote, blaue und gelbe Pokémon-Edition.

Glück muss man haben: Arbeiter findet über 20 Game Boy-Spiele im Müll, die teils sogar ziemlich wertvoll sind

Darum geht's: Irgendwer war wohl offenbar ziemlich sauer und hat die Game Boy-Spielesammlung einer anderen Person mit beiden Game Boys einfach in den Müll gepfeffert. Anders können wir es uns jedenfalls nicht vorstellen, dass diese ganzen Spiele einfach so weggeworfen wurden. Es handelt sich nämlich um eine ziemlich stattliche Sammlung mit einigen sehr coolen und relativ wertvollen Titeln.

Hier könnt ihr euch eine kleine Bildergalerie mit allen Spielen ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das sind die Highlights: Die drei Pokémon-Spiele in der roten, blauen und gelben Edition dürften die höchsten Preise erzielen, sind aber auch einfach sehr beliebt und gute, klassische Game Boy-Spiele. Ihr könnt alle drei zusammen aktuell für um die 180 Euro bekommen, einzeln gehen sie in der Regel für über 60 US-Dollar und gerne auch mal mehr Geld weg.

Das war aber noch nicht alles: Selbstverständlich machen auch solche Klassiker wie Super Mario Land, Donkey Kong Land 2 oder Pac-Man ordentlich was her. In den Kommentaren loben einige Fans auch das Buffy-Spiel, genau wie Popeye 2.

Ganz besonders gut weg kommt allerdings Darkwing Duck. Dabei handelt es sich um einen Titel, der sich ein bisschen wie Mega Man spielt und deutlich besser ist, als ihr vielleicht denkt.

24:57 Top 12 Game Boy Games - Video: Unsere Lieblings-Spiele - Video: Unsere Lieblings-Spiele

Autoplay

Aber die Sache hat einen Haken: Während eine Original-Spielkassette für um die 40 Dollar den Besitzer wechseln kann, haben wir es hier offensichtlich mit einem Fake-Spiel zu tun (wenn auch dem einzigen), der Nintendo Game Boy-Schriftzug fehlt.

Wir können den glücklichen Finder natürlich nur beglückwünschen und die Daumen drücken, dass sowohl sämtliche Spiele als auch die beiden Game Boys, die er ebenfalls gefunden hat, noch funktionieren. Abschließend richten wir natürlich wieder die Frage an unsere GamePro-Community und wollen von euch Folgendes wissen:

Was würdet ihr mit so einer Spielesammlung und zwei Game Boys anfangen, wenn ihr sie finden würdet? Behalten? Verkaufen?