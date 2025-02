Pokémon-Karten bei McDonald's - In wenigen Tagen ist der Sammelspaß vorbei: Jetzt wissen wir, wann die Aktion endet, also beeilt euch!

Jetzt aber schnell: Wer sich Pokémon-Karten bei McDonalds sichern will, sollte sich beeilen.

Fast Food-Riese McDonald's bietet seit Ende Januar 2025 besondere Pokémon-Karten in jedem Happy Meal an, doch in wenigen Tagen ist der Sammelspaß vorbei. Wer sich jetzt noch Karten aus der Promo-Erweiterung "Dragon Discovery" sichern will, sollte die Beine in die Hand nehmen!

Wann endet die Pokémon Sammelkarten-Kollaboration bei McDonald's?

Am 26. Februar 2025 (kommender Mittwoch)

Woher wir das wissen? Wie uns die österreichische Website von McDonald's bereits verrät, finden wir ab dem 27. Februar 2025 neue Spielzeuge im Happy Meal, die sich diesmal um die Serie Jurassic World: Die Chaostheorie drehen. Glurak, Dragoran und Rayquaza machen also Platz für T-Rex und Co.

Alles Wichtige zur Pokémon TCG-Kollaboration hier noch einmal im Überblick: Preis des Happy Meals: jeweils 5,99 Euro.

jeweils 5,99 Euro. Wie viele Karten gibt es im Rahmen der Aktion? Insgesamt könnt ihr 15 Stück ergattern.

Insgesamt könnt ihr 15 Stück ergattern. Wie viele Karten bekomme ich je Happy Meal? Pro Mini-Boosterpack bekommt ihr 4 Karten, eine davon ist holografisch. Außerdem ist jeweils ein Poster dabei.

Alle Pokémon-Karten, die ihr bei McDonald's bekommt im Überblick:

Glurak

Morlord

Pikachu (Holo)

Miraidon (Holo)

Koraidon (Holo)

Brimova

Nachtara

Katapuldra

Trikephalo (Holo)

Donnersichel (Holo)

Pummeluff

Dragoran (Holo)

Evoli

Rayquaza

Sen-Long (Holo)

Wer nicht nur analog, sondern auch digital Boosterpacks aufreißen will, der kann sich im Mobile-Hit Pokémon TCG Pocket austoben. Seit Ende Januar 2025 ist mit "Kollision von Raum und Zeit" die neue große Erweiterung für das Sammelkartenspiel verfügbar, die brandneue Karten (primär aus der 4. Generation) mit sich bringt.

Den dazugehörigen Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

0:49 Pokémon TCG Pocket enthüllt neue Erweiterung und zeigt erste Karten

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Habt ihr euch bereits Happy Meals mit Pokémon-Karten geholt? Wenn ja, was habt ihr gezogen? Und was ist eure generelle Meinung zur Aktion? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion.