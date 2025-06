23 Jahre alte Shooter-Legende kehrt in Unreal Engine 5 zurück - Fan baut aus matschigen Texturen einen Grafikhammer

Und plötzlich ist es wieder 2002. So schön war Medal of Honor damals jedoch nicht.

Wenn ihr Fans von Militär-Shootern seid, habt ihr heute nicht mehr allzu viel Auswahl. Meist läuft’s auf Call of Duty oder Battlefield hinaus. Doch in den 2000ern gab’s da noch eine weitere Serie, mit der ihr die Strände der Normandie stürmen konntet: Medal of Honor.

Jetzt feiert die Reihe dank eines Fanprojekts ein kleines Comeback – in schicker Unreal Engine 5-Grafik. Und wir bekommen direkt Lust auf ein richtiges Remake.

Könnte fast von einem AAA-Studio stammen

Bisher gibt’s zwar nur einen einzigen Level, aber der hat es in sich: Der YouTuber Jos van Laar hat die Mission „Zerstörung von U-529“ aus Medal of Honor: Allied Assault (dem vielleicht beliebtesten Teil der Serie) in beeindruckender Detailtreue in der Unreal Engine 5 nachgebaut. Nach eigenen Angaben diente das Projekt nur zu Lernzwecken – also kein kommerzielles Vorhaben.

Was dabei herausgekommen ist, kann sich aber sowas von sehen lassen: Fantastische Lichtstimmung, scharfe Texturen, dichte Atmosphäre. Zwar hakt’s hier und da noch bei den Animationen, aber das stört die Community kaum. Die ist begeistert – und wünscht sich lautstark ein offizielles Remake.

Besonders schön: Einer der damaligen Leveldesigner des Originals hat sich gemeldet und gezeigt, wie sehr ihn das Fanprojekt freut. Auch nach über 20 Jahren inspiriert sein Werk also noch immer neue Generationen.

Eine Chance für Medal of Honor?

Falls ihr jetzt Blut geleckt habt: Leider sieht’s für ein offizielles Comeback eher mau aus. Publisher Electronic Arts hat die Marke schon vor Jahren ins Archiv verbannt. Der letzte „richtige“ Teil – Medal of Honor: Warfighter – erschien 2012. Ein VR-Versuch von Respawn Entertainment (Medal of Honor: Above and Beyond, 2020) floppte bei Kritikern und Fans gleichermaßen.

Und trotzdem: Das Interesse ist da – das zeigt nicht nur das Fanprojekt, sondern auch die Reaktionen darauf. Vielleicht braucht es ja nur noch ein paar solcher Liebeserklärungen, um EA doch noch aufwachen zu lassen und mal in den Archiven graben zu lassen?

Kennt ihr noch Medal of Honor und würdet ihr euch ein Remake wünschen?