Es gibt einen neuen MediaMarkt Prospekt und die Angebote darin sind vor allem rund ums Gaming sehr interessant. Allen voran könnt ihr euch 3 Spiele für Nintendo Switch für nur 111 Euro sichern. Dieses sehr gute Angebot ist allerdings noch nicht alles. Wer einen neuen 4K-Fernseher kaufen will und dabei einen Gaming-TV für PS5 und Xbox Series X im Auge hat, sollte sich den Samsung 4K TV im MediaMarkt Prospekt anschauen.



Alle Angebote im MediaMarkt Prospekt sind bis zum 19. Januar oder solange der Vorrat reicht, gültig.

Der Samsung GQ65Q60RGTXZG 4K-Gaming-TV

Sehr gutes Angebot: Der Preis des Samsung GQ65Q60RGTXZG liegt mit 999 Euro nicht nur knapp unter der magischen 1.000er-Grenze, sondern ist damit nur 20 Euro teurer als der günstigste Preis, den es je für den Fernseher gab. Zudem ist das Angebot bei MediaMarkt der aktuelle Bestpreis für den 4K TV.



Top 4K-Gaming-TV: Der Samsung GQ65Q60RGTXZG hat einen Spiele-Modus, welcher den Input-Lag auf sehr gute 14 ms senkt. Zusammen mit seiner 4K-Auflösung und seinem sehr guten Bild ist er somit bestens fürs Gaming mit einer PS4 Pro und Xbox One X geeignet. Zudem ist er für die Zukunft mit der PS5 und Xbox Series X eine gute Investition.



Das sagen die Käufer: Auch bei den bisherigen Kunden kommt der Samsung 4K TV vor allem beim Spielen sehr gut an. Allgemein heben sie das sehr gute Bild und den sehr guten Sound hervor. Insgesamt bekommt der Fernseher durch die Bank richtig gute Bewertungen. Über 1.000 Wertungen gaben die Käufer bisher ab und vergeben im Schnitt 4,7 von 5 Sterne. Ein herausragender Wert bei dieser Anzahl an Bewertungen.



Technisch bietet der Samsung 4K TV natürlich HDR, HLG und UHD Dimming. Die Bildschirmdiagonale liegt bei 65 Zoll und somit passt er vermutlich nicht problemlos in jeden Raum. Das solltet ihr beim Kauf bedenken.

