Heute ist wieder Gönn-Dir-Dienstag bei MediaMarkt, unter anderem mit günstigen Laptops, Computerzubehör und Musik-CDs. Auch für Gamer sind ein paar interessante Angebote dabei, die wir euch in diesem Artikel kurz vorstellen. Sämtliche Deals sind nur bis 9 Uhr am Mittwochmorgen verfügbar, sofern sie nicht schon vorher ausverkauft sind. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

The Last of Us Part 2 + Doom Eternal

Das interessanteste Angebot gibt es für die PS4: Den erst kürzlich erschienenen Exklusivhit The Last of Us Part 2 könnt ihr zusammen mit dem hervorragenden und auch erst ein paar Monate alten Shooter Doom Eternal für 73,10 Euro bekommen. Doom Eternal allein kostet bei MediaMarkt derzeit 61,18 Euro, der Preis von The Last of Us 2 liegt bei 63,35 Euro. Ihr spart also 51,43 Euro. Das Bundle findet ihr auf der Produktseite von Doom Eternal, wenn ihr ein wenig nach unten scrollt:

Thrustmaster eSwap Pro Controller (PS4)

Noch ein PS4-Angebot: Den Thrustmaster eSwap Pro Controller bekommt ihr am Gönn-Dir-Dienstag für 109,17 Euro statt 165 Euro. Das hochwertige Gamepad zeichnet sich unter anderem durch seinen modularen Aufbau aus. Analogsticks, Steuerkreuz und Buttons können problemlos vertauscht werden, sodass ihr den Controller so anpassen könnt, wie ihr ihn für das betreffende Spiel braucht.

200 GB Speicherkarte für Nintendo Switch

Für Switch-Spieler gibt es außerdem die 200 GB große Micro-SD-Speicherkarte SanDisk Ultra im Angebot. Mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 100 MB/s ist diese bestens für die Nintendo Switch geeignet. Der Speicherplatz reicht zudem sogar für eine Menge aufwendiger Switch-Titel. The Legend of Zelda: Breath of the Wild belegt beispielsweise nur rund 14 GB. Der Preis fällt mit 24,37 Euro ziemlich günstig aus.

Falls ihr mehr darüber erfahren möchtet, was ihr beim Kauf einer Micro-SD für Nintendos Konsole zu beachten habt, könnt ihr dies in unserer Speicherkarten-Kaufberatung für Nintendo Switch nachlesen.