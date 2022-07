Nintendo-Angebote bei MediaMarkt: Monster Hunter Rise und Game & Watch günstig

Noch bis zum 2. August laufen die Angebote des MediaMarkt-Gutscheinhefts, in dem es neben 4K-Fernsehern, Smartphones und Kameras auch interessante Gaming-Angebote gibt. Darunter finden sich ein paar gute Nintendo-Deals. Hier der Überblick:

Switch-Spiele: Monster Hunter Rise & mehr

Unter den Spielen für Nintendo Switch ist das Highlight das im letzten Jahr erschienene Action-Rollenspiel Monster Hunter Rise, das ihr zum halben Preis bekommt. Wie üblich in der Monster-Hunter-Reihe macht ihr Jagd auf ebenso kreativ gestaltete wie schwer zu besiegende Monster, um dabei Material für bessere Ausrüstung zu sammeln und noch stärkere Monster erledigen zu können. Es gibt aber auch Neuerungen, beispielsweise die Seilkäfer, mit denen ihr euch in halsbrecherischer Geschwindigkeit durch die Luft schwingt, oder Events, in denen ihr ein Dorf gegen die Angriffe mehrerer Monster verteidigen müsst.

Auch ein paar andere Switch-Spiele gibt es im MediaMarkt-Gutscheinheft günstiger. Hier eine Auswahl:

Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda

Daneben bekommt ihr die Nintendo Game & Watch in der Zelda-Version günstig, und zwar für 29,99€. Die Retro-Konsole ist Nintendos erstem, in den 80ern in vielen verschiedenen Versionen erschienenen Handheld nachempfunden. Technisch ist die Neuauflage dem Original aber schon allein durch ihr Farbdisplay deutlich überlegen. Außerdem sind drei Klassiker vorinstalliert, die für die ursprüngliche Game & Watch viel zu aufwendig gewesen wären, nämlich The Legend of Zelda (1987), The Adventure of Link (1988) und Link's Awakening (1993). Mit Vermin ist aber immerhin noch ein Spiel dabei, das tatsächlich 1980 auf Game & Watch erschienen ist.

SanDisk Ultra MicroSD-Speicherkarte 256 GB

Außerdem gibt es die gut für Nintendo Switch geeignete MicroSD-Speicherkarte SanDisk Ultra in der weißen Version günstig im Angebot. Für 256 GB zahlt ihr nur noch 22€ (UVP: 71€). Die weiße SanDisk Ultra hat eine maximale Lesegeschwindigkeit von 100 MB/s, was mehr als genug ist für die Switch, für die ihr eine Speicherkarte mit wenigstens 80 MB/s benutzen solltet.

3 für 2 mit Spielen für PS4, PS5, Xbox & PC

Falls die Nintendo Switch nicht eure einzige Konsole ist, interessiert ihr euch vielleicht dafür, dass als Teil des MediaMarkt-Gutscheinhefts auch noch eine große 3-für-2-Aktion mit Spielen für PS4, PS5, Xbox und PC läuft. Diese gilt für fast das gesamte Spielesortiment für die genannten Plattformen, mit wenigen Ausnahmen wie Vorbestellungen. Dadurch lassen sich einige günstige Schnäppchen machen, sofern man sich Spiele aussucht, die ohnehin schon relativ günstig sind.