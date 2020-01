Der aktuelle MediaMarkt Prospekt ist gefüllt mit guten Angeboten. An erster Stelle steht natürlich der Deal, bei dem ihr 3 Nintendo Switch Spiele für nur 111 Euro kaufen könnt. Aber auch das Angebot für ein paar sehr gute 4K-Fernseher ist einen Blick wert. Neben allen Gaming-Deals gibt es zudem noch ein Angebot für die Filmfans unter euch. Ihr könnt drei Filme für nur 10 Euro kaufen. Das sind natürlich keine nagelneuen Blockbuster, dafür allerdings ein paar richtige Klassiker.



So funktioniert das Angebot: Legt einfach drei DVDs und Blu-rays in den Warenkorb. Dort wird dann der Preis automatisch auf 10 Euro angepasst. Die Ersparnis mit rund zwei Euro fällt zwar recht gering aus, aber falls ihr ein paar Film-Klassiker sucht, ist das Angebot einen Blick wert.



Unter anderem findet ihr bei der Auswahl folgende Filme vor:

3 Filme für 10 Euro kaufen

Mehr Angebote im MediaMarkt Prospekt