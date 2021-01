Erst am Donnerstag wurde es offiziell vorgestellt, nun gibt es das Samsung Galaxy S21 (128 GB) bei MediaMarkt bereits in einem recht günstigen Tarifangebot. Es handelt sich dabei um einen Vertrag bei Mobilcom-Debitel mit SMS- und Festnetz-Flatrate sowie 40 GB LTE im Netz von Vodafone. Der monatliche Grundpreis beträgt 39,99 Euro, der einmalige Gerätepreis 169 Euro. Geliefert wird zum Release am 29. Januar. Hier geht's zum Deal:

MediaMarkt: Samsung Galaxy S21 mit 40 GB LTE im Tarifangebot

Wie viel spart man mit dem Tarifangebot?

Der monatliche Grundpreis von 39,99 Euro beim Tarifangebot von MediaMarkt summiert sich in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit auf 959,76 Euro. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von 169 Euro sowie die übliche Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Der Versand ist kostenlos. Die Gesamtkosten liegen somit bei 1.168,75 Euro.

Der Tarif "Vodafone green LTE 40 GB" kostet momentan ohne Handy stolze 44,99 Euro im Monat plus 39,99 Euro Anschlussgebühr, wenn man direkt bei Mobilcom-Debitel bestellt. Schon deswegen seid ihr mit dem Tarifdeal bei MediaMarkt deutlich besser dran. Allerdings gibt es vergleichbare Tarife mit 40 GB LTE, SMS- und Telefon-Flatrate in günstigen Angeboten schon ab etwa 25 Euro im Monat (bzw. 600 Euro in zwei Jahren), jedoch mit schlechterem Netz als dem von Vodafone.

Das Samsung Galaxy S21 kostet einzeln bei MediaMarkt 849 Euro, in der günstigsten Variante mit 128 GB. Selbst mit einem günstigen Vertrag mit schwächerem Netz kämt ihr somit auf Kosten von 1.449 Euro plus Anschlussgebühr, würdet also mit dem Angebot von MediaMarkt noch immer ungefähr 300 Euro sparen.

Was bietet das Samsung Galaxy S21?

Neben einigen Änderungen am Design, die sich vor allem an der Kamera bemerkbar machen, besteht der größte Fortschritt des Samsung Galaxy S21 gegenüber dem S20 im neuen Prozessor Exynos 2100, der nicht nur deutlich mehr Leistung bringt (ca. 20 Prozent mehr CPU-Leistung, ca. 35 Prozent mehr GPU-Leistung), sondern dank 5-nm-Verfahren auch sehr viel effizienter ist und somit weniger Energie verbraucht. Neu ist zudem natürlich die Unterstützung von 5G.

Ansonsten hat das S21 sehr ähnliche Spezifikationen wie das S20. Das Samsung Galaxy S21 verfügt über 8 GB Arbeitsspeicher und einen 4.000 mAh großen Akku. Das 6,2 Zoll große Display besitzt eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Die Displayauflösung wurde allerdings heruntergeschraubt, von 3.200 x 1.440 Pixeln beim S20 auf 2.400 x 1.080 Pixel. An der Kamera hat sich trotz des veränderten Designs wenig getan.