Bei MediaMarkt und auch bei Saturn laufen gerade Aktionen, in denen ihr besonders große 4K-Fernseher günstiger bekommt. Laut den offiziellen Angaben der beiden Händler gibt es 10 Prozent Direktabzug auf ausgewählte UHD-TVs ab 75 Zoll. In der mehr als 60 Modelle umfassenden Auswahl haben wir allerdings auch ein paar TVs gefunden, die nur 70 Zoll groß sind. Unten stellen wir euch zwei Highlights aus der Aktion vor, zur Übersicht über alle Angebote geht es hier:

Der Preis wird erst im Warenkorb angepasst, auf den Produktseiten seht ihr also noch den Normalpreis. Die Angebote laufen noch bis zum 28. Februar.

Besonders günstig: LG UP76709 mit 75 Zoll

Der LG UP76709 in der Größe 75 Zoll gehört zu den günstigsten Fernsehern der Aktion. Durch den Direktabzug bekommt ihr ihn schon für 782,10 Euro statt 869 Euro. Nach Angaben von Vergleichsplattformen gibt es ihn gerade nirgendwo sonst so günstig.

Bild: Der LG UP76709 ist ein 4K-Fernseher der unteren Preisklasse aus 2021. Er bietet für seinen Preis eine recht gute Bildqualität, allzu viel sollte man aber nicht erwarten. So führt die Verwendung eines IPS-Panels zwar zu einer geringen Blickwinkelabhängigkeit, allerdings auch zu einem vergleichsweise niedrigen Kontrast. Außerdem ist die Spitzenhelligkeit, wie üblich bei Low-Budget-TVs, recht gering, wodurch HDR nicht gut ausgenutzt werden kann.

Gaming: Mit einem Input Lag von 10 bis 11 ms bei 60 Hz ist der LG UP76709 gut fürs Gaming geeignet. 120 Hz oder gar HDMI 2.1 bekommt man hier allerdings nicht und auch auf VRR (Variable Refresh Rate) muss man verzichten. Immerhin ist ALLM mit dabei. Der Fernseher wechselt bei Verwendung einer Konsole also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

HDMI 2.1 und FALD: Sony X90J mit 75 Zoll

Falls ihr höhere Ansprüche habt, interessiert ihr euch vielleicht eher für den Sony X90J mit 75 Zoll, den ihr für 1.529,10 Euro statt 1.699 Euro bekommen könnt. Auch in diesem Fall sind MediaMarkt und Saturn laut Vergleichsplattformen derzeit die günstigsten Anbieter.

Bild: Einem Low-Budget-Modell wie dem LG UP76709 ist der Sony X90J bei der Bildqualität weit überlegen. Das liegt unter anderem an dem kontrastreichen VA-Panel und an Full Array Local Dimming. Der Bildschirm ist in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln an die Szene angepasst wird. Außerdem ist die Spitzenhelligkeit ungefähr doppelt so hoch, weshalb HDR deutlich besser ausgenutzt werden kann.

Gaming: Beim Input Lag ist der Sony X90J dem LG UP76709 hingegen nicht überlegen. Dieser liegt bei Sonys Modell bei rund 18 ms mit 60 Hz und bei etwa 10 bis 11 ms mit 120 Hz. Dafür unterstützt der Sony X90J aber HDMI 2.1 auf zwei Ports, wodurch Gaming in 4K mit bis zu 120 fps mit der PS5 oder der Xbox Series X möglich ist. VRR gibt es allerdings auch hier bislang nicht, das Feature soll aber noch durch ein Update nachgeliefert werden.

Weitere Fernseher im Angebot (Auswahl):