Bei MediaMarkt und auch bei Saturn bekommt ihr gerade einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf 4K-Fernseher von Sony, was in einigen Fällen zu sehr günstigen Preisen führt. Die Aktion läuft nur bis Sonntag und gilt zwar nicht für alle, aber mit einer Auswahl von 57 Modellen doch für die meisten Sony 4K-TVs bei MediaMarkt. Der Rabatt wird erst im Warenkorb einberechnet, die Produktseite zeigt noch den Normalpreis an.

MediaMarkt: Mehrwertsteuer geschenkt auf Sony 4K-Fernseher

Eines der Highlights ist der Sony XH9077 in den Größen 55 und 65 Zoll. In der kleineren Version sinkt der Preis von ohnehin schon günstigen 799 Euro auf 671,43 Euro, die größere kostet statt 949 Euro nur noch 797,48 Euro. Laut Vergleichsplattformen gab es beide Varianten noch nie so günstig. Auch ähnliche Versionen wie den Sony XH9005 oder den XH9096 dürftet ihr derzeit nirgendwo sonst zu einem auch nur annähernd so günstigen Preis finden.

Sony 55XH9077 (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) statt 799€ für 671,43€

Sony 65XH9077 (4K, 65 Zoll, HDMI 2.1) statt 949€ für 797,48€

Was bietet der Sony XH9077?

Flexible Standfüße: Der Sony XH9007 ist ein 4K-Fernseher der oberen Mittelklasse und eine von zahlreichen Varianten des Sony XH90, die technisch weitestgehend miteinander identisch sind. Von dem weiter verbreiteten Sony XH9005 unterscheidet sich der XH9077 vor allem durch seine flexiblen Standfüße, die sowohl mittig als auch weiter außen angebracht werden können.

Hervorragendes Bild: Für seinen Preis bietet der Sony XH90 eine hervorragende Bildqualität. Das liegt unter anderem am kontrastreichen VA-Panel und Full Array Local Dimming. Der gesamte Bildschirm ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln an die Szene angepasst wird. Die Spitzenhelligkeit ist ungefähr zwei- bis dreimal so hoch wie bei einem 4K-Fernseher der unteren Preisklasse, was sich sehr positiv auf die Darstellugn von HDR auswirkt. Sonys Triluminos-Technik sorgt zudem für besser Farbwiedergabe, ähnlich wie die QLED-Technik bei Samsung.

Gaming: Als Gaming-Fernseher ist der Sony XH90 schon aufgrund seines niedrigen Input Lags von gut 7 ms bei 120 Hz und rund 15 ms bei 60 Hz gut geeignet. Außerdem besitzt er zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die Gaming in 4K 120fps mit der PS5 oder der Xbox Series X prinzipiell möglich ist. Ganz perfekt funktioniert das beim XH90 allerdings nicht: Bei 4K 120fps und gleichzeitiger Farbauflösung Chroma 4:4:4 kann es zu Qualitätseinbußen wie unscharfen Details kommen.

Mehr zum Sony XH90 und wie er sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt, erfahrt ihr in unserer großen TV-Kaufberatung:

