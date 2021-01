PlayStation-Exclusives bekamen 2020 die meisten GOTY-Awards

Laut dem Blog Game of the Year Picks hat Sony 2020 die meisten GOTY-Awards für Exklusivspiele bekommen. Zu den Titeln, die diesen Award bekamen, gehören:

Alleine The Last of Us Part 2 hat laut Game of the Year Picks weltweit 141 GOTY-Awards gewonnen. Bei Ghost of Tsushima waren es 21. Das Final Fantasy7 Remake konnte 13 Awards gewinnen. Marvel's Spider-Man: Miles Morales zwar nur einen, schaffte es damit aber trotzdem in die Liste.

Auch andere Spiele schnitten 2020 gut ab. Das Action-RPG Hades ergatterte beispielsweise 38 GOTY-Awards, Cyberpunk 2077 brachte es auf 17 und Animal Crossing: New Horizons auf 14. In Sachen Exklusivspielen hat Sony allerdings deutlich die Nase vorn. Kein anderes Unternehmen konnte bei so vielen Exklusivtiteln so viele Awards gewinnen.

Geht es mit der PS5 ebenso erfolgreich weiter?

Die Zukunft wird spannend: Interessant ist auch, dass mit Marvel's Spider-Man: Miles Morales bereits ein PS5-Titel mit in der Liste steht. Sony scheint die Erfolgssträhne also mit der PS5 fortsetzen zu können - wobei sich das natürlich erst im Verlauf dieses Jahres und darüber hinaus mit Sicherheit sagen lässt. Es befinden sich aber schon einige interessante Exklusiv-Titel in Arbeit, darunter ein neues God of War oder Horizon 2: Forbidden West.

Wir werden aber viele kommende Spiele auch noch für die PS4 erhalten, da Sony die Übergangsphase vereinfachen will - außerdem ist die PS5 nach wie vor bisher nur sehr schwer zu bekommen.

Auch das Jahr 2021 scheint ein spannendes Spielejahr zu werden. Wer wissen will, welche Titel uns 2021 erwarten, schaut bei unseren oben verlinkten Release-Listen vorbei.

