Metal Gear Solid macht sich in Bosskampf über alle lustig, die ihre PS1 an einen alten Mono-TV angeschlossen hatten

Metal Gear Solid genießt völlig zu Recht Kultstatus und verdankt das unter anderem cleveren Technik-Spielereien.

Das erste Metal Gear Solid steckte voller cooler Ideen und spannender Möglichkeiten: Da spotten Boss-Gegner über Spiele, die ihr sonst so zockt oder ihr müsst den Controller umstöpseln, um überhaupt Land zu sehen.



Aber ein weniger bekanntes Easter-Egg dreht sich um die Technik des angeschlossenen TVs. Alle, die MGS über die PS1 an einem Mono-TV gezockt haben, wurden mehr oder weniger vom Spiel ausgelacht – und hatten es deutlich schwieriger in einem Bosskampf.

Metal Gear Solid setzt in einem Bosskampf Stereo-Sound voraus und scherzt über alle, die an einem Mono-TV spielen

Darum geht's: Tretet ihr in MGS1 auf der altehrwürdigen PlayStation gegen Liquid Snake und seinen ferngesteuerten Hind-Helikopter an, könnt ihr anhand des Tons feststellen, aus welcher Richtung der nächste Angriff des Fluggeräts kommt. Aber eben nur, wenn euer Fernseher über Stereo-Sound verfügt.

2:33 Mit der Metal Gear Solid Master Collection könnt ihr jetzt die ersten 5 MGS-Spiele nachholen

Was ist der Unterschied zwischen Stereo und Mono? Bei Mono-Klang gibt es nur einen einzigen Kanal, aus dem alle Töne kommen. Bei Stereo existiert ein linker und ein rechter Kanal. Dadurch lassen sich eben solche Effekte wie dieser hier realisieren, damit es klingt, als ob ein Helikopter von rechts oder von links kommt.

Hattet ihr einen Mono-TV angeschlossen, wurdet ihr gedisst. Zur Zeit der Veröffentlichung von Metal Gear Solid im Jahr 1998 gab es schon jede Menge Stereo-Fernseher, aber auch noch viele Mono-TVs, obwohl sie bereits als altmodisch und überholt galten. Konamis und Hideo Kojimas Spiel konnte das erkennen und hat dementsprechend reagiert.

Normalerweise wurde euch von euren Unterstützer*innen über Funk erklärt, dass ihr den Hind kommen hören könnt, aber mit einem Mono-TV hieß es, da könne man wohl leider nichts für den armen Snake tun. Allerdings wurde er auch auf besonders sarkastische Art und Weise getröstet:

"Snake, mach dir keine Sorgen. Ein Stereo-Fernseher macht dich nicht zu einem besseren Menschen!"

Trotzdem endet die Funk-Unterhaltung mit einem "Ein Mono-TV...", bei dem man das Kopfschütteln förmlich spürt. Hier könnt ihr euch den flapsigen ingame-Schlagabtausch im englischsprachigen Original anhören:

Eine weitere Kuriosität im Zusammenhang mit Metal Gear Solid war nicht nur Psycho Mantis, der eure Memory Card auslesen konnte, sondern auch der Code, den ihr euch von der Rückseite der Spiele-Verpackung besorgen solltet.

Nur so konnte Meryls Frequenz abseits von klassischem Trial-and-Error herausgefunden werden, was insbesondere die Spieler*innen illegaler Kopien oder in der Videothek ausgeliehener Versionen an den Rande der Verzweiflung bringen konnte.

Habt ihr Metal Gear Solid damals im Original auf der ersten PlayStation gezockt? Erinnert ihr euch noch, ob ihr einen Mono- oder Stereo-TV hattet?