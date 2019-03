Viel ist über den neuen Film zu Metal Gear Solid von Kong: Skull Island-Regisseur Jordan Vogt-Roberts noch nicht bekannt. Lediglich die Aussage, es solle der "erste gute Vidoespielfilm" sein, sorgte im vergangenen Jahr für Aufsehen. Details zum Cast und der Geschichte gibt es allerdings nicht. Jetzt bringt sich ein Schauspieler für die Hauptrolle des Snake ins Gespräch, den viele aus Star Wars Episode 7 und 8 kennen.

Star Wars-Darsteller will Snake spielen

Die Rede ist von Oscar Isaac, der Kampfpilot Poe Dameron in der neuen Trilogie verkörpert. Den Kollegen von IGN hat er jetzt verraten, dass er gerne in die Rolle des Snake in der Verfilmung schlüpfen würde.

" Ich werfe meinen Hut für die Rolle in den Ring."

Soll bedeuten, Isaac ist mehr als bereit die Rolle des Snake im Film zu verkörpern. Darüber hinaus hat der Schauspieler eine Begründung, warum es Verfilmungen von Videospielen in der Vergangenheit meist sehr schwer hatten.

"Die Sache mit Videospiele-Verfilmungen ist die, dass der Trick darin besteht, das Gefühl wiederzugeben, was Spieler fühlen, wenn sie ein Spiel erleben. Die Sache, an der es meist scheitert, ist die Handlung. "

Regisseur antwortet auf Isaacs Wunsch

Per Twitter hat Vogt-Roberts auf die Aussage Isaacs geantwortet und erneut klargestellt, dass das Casting für die Hauptrolle noch nicht begonnen hat. Für alle die sich fragen, wie Isaac in der Rolle aussehen könnte, hat er jedoch ein Mock-up von Twitter-Nutzer @BossLogic geteilt, das ihr hier sehen könnt.

"I'm throwing my hat in for that one." - Oscar Isaac on #MetalGearMovie pic.twitter.com/PYtKeDzvVk — BossLogic (@Bosslogic) March 4, 2019

Man muss wirklich sagen, dem Bild nach zu urteilen würde Isaac in der Rolle von Kojimas Spion eine sehr gute Figur abgeben. Sobald wir neue Informationen zur Besetzung haben, werden wir euch darüber informieren.

Was meint ihr, wer sollte Snake im Film spielen?