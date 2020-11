Metal Gear Solid-Remake kommt angeblich exklusiv auf die PS5

Anfang des Jahres berichteten wir darüber, dass Sony angeblich die Rechte an Metal Gear und Silent Hill kaufen will. Jetzt sind neue Gerüchte aufgetaucht, dass das Unternehmen die Marken in Neuauflagen exklusiv für die PlayStation 5 herausbringen wird. Das behauptet zumindest Moore's Law Is Dead, der laut Comicbook bereits als erstes korrekt über God of War 2 Ragnarok berichtet haben soll.

Metal Gear Solid-Remake von Bluepoint

Dem Insider nach wird es sich bei dem Metal Gear-Spiel um ein Remake von Metal Gear Solid handeln. Und das soll von niemand Geringerem als von Bluepoint Games entwickelt werden, die ihr Können aktuell erneut mit dem großartigen Demon's Souls-Remake bewiesen haben.

Sofern sich das also als wahr herausstellen sollte, wäre es nicht das erste Mal für das Studio, dass sie mit Metal Gear zu tun haben. Bereits mit der Metal Gear Solid HD Collection aus 2011 konnten sie Erfahrungen mit dem Franchise sammeln.

Kommt das Silent Hill-Reboot doch noch?

Außerdem werden die Gerüchte um den PS5-exklusiven Neustart von Silent Hill aufgewärmt. Zwar hat Konami im März 2020 noch ein neues Silent Hill für die PS5 verneint und auch im August den Anschein eines Dementi gemacht, aber das änderte nichts daran, dass trotzdem immer wieder neue Gerüchte dazu aufkommen. Hier war bereits die Rede von einem Reboot, an dem auch alte Silent Hill-Entwickler beteiligt sein sollen:

Auch wenn Moore's Law Is Dead damit nicht das erste Mal richtig liegen könnte, handelt es sich hier trotzdem nur um Gerüchte, die so an sich nicht einmal völlig neu sind. Offizielle Statements dazu gibt es von Sony und Konami bisher nicht. Wir werden uns aber erkundigen, was sie zu dem Gerücht zu sagen haben.

Was haltet ihr von den Gerüchten?