Metal Gear Solid - Regisseur präsentiert eine Fülle an Concept Arts zur Spiele-Verfilmung

Der Spielehit Metal Gear Solid von Hideo Kojima wird fürs Kino verfilmt. Regisseur Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island) hat für das Filmstudio Sony bereits ein passendes Drehbuch zum Film fertiggestellt. Während die Produktion voranschreitet und hoffentlich bald mit der Suche nach einer ersten Besetzung beginnt, feiert die Metal Gear-Reihe ihr 31. Jubiläum.

Passend dazu veröffentlichte Jordan Vogt-Roberts (via Twitter) eine Fülle an ersten Concept Arts zur Spiele-Verfilmung, die so oder so ähnlich umgesetzt werden sollen.

??Follow and retweet this thread to celebrate the 31st anniversary of @HIDEO_KOJIMA_EN's METAL GEAR with 31 pieces of never before seen nano-machine-infused-artwork.



Tune in every day for new updates. Some surprises along the way...



Join me with hastag #METALGEAR31st pic.twitter.com/t6vtydKmiE