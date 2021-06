Metroid Dread: Fusion-Nachfolger auf der Nintendo Direct offiziell vorgestellt

In der Gerüchteküche wurde heiß darüber diskutiert, jetzt hat Nintendo den neuen Metroid-Teil offiziell gemacht. Metroid Dread wurde auf der Nintendo Direct offiziell mit ersten Gameplay-Szenen vorgestellt und soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Offizieller Release von Metroid Dread: 8. Oktober 2021

Worum geht's? Die Hintergrundgeschichte des Spiels blieb bei der Direct noch im Dunkeln, dafür gab es schon einen ersten Blick auf das Gameplay. Bei Metroid Dread handelt es sich um einen 2,5D-Titel, in dem sich Samus Aran ganz serientypisch durch Raumstationen und -komplexe ballert und hüpft. Dabei wird sie von einem Roboterwesen gejagt, das vermutlich einer der Hauptgegner im Spiel sein wird.

Hier ist der Gameplay-Trailer zu Metroid Dread:

Passend zum Spiel wird es auch neue Amiibos von Samus und dem Roboter geben.

Das steckt hinter Metroid 5

Zu Beginn der Präsentation wurde kurz "Metroid 5" eingeblendet, was für etwas Verwirrung sorgte. Allerdings ist die Auflösung recht einfach, denn Metroid Dread IST Metroid 5, nämlich der fünfte 2D-Teil der Reihe. Die bisherigen waren:

Nach knapp 20 Jahren erscheint mal wieder ein "klassischer" Metroid-Teil. Dread war übrigens schon einmal angekündigt worden, nämlich Anfang der 2000er für den GameBoy Advance. Erschienen ist der Titel nie, jetzt ist er wieder aus der Versenkung aufgetaucht.

