Microsoft teast für die E3 2019 "etwas Neues" an: Ist es die neue Xbox?

Microsoft steht bei der E3 2019 im Rampenlicht. Sony bleibt der Messe in diesem Jahr fern und Nintendo liefert laut Plan erneut nur eine vorgefertigte Präsentation. Dementsprechend groß soll die Live-Show der Xbox-Macher ausfallen. Im Vorfeld jagt schon seit Wochen eine vollmundige Ankündigung die nächste.

Jetzt gibt es einen neuen, mysteriösen Teaser, der allerdings besonders bedeutungsschwanger daherkommt: Microsoft habe zur E3 2019 "etwas Neues eingeladen", was schwer danach klingt, als solle die Enthüllung der Xbox Scarlett angekündigt werden.

"Etwas Neues" auf der E3 2019: Xbox Scarlett, Xbox Anaconda & Xbox Lockhart?

Microsoft teast: Über den offiziellen Xbox-Twitter-Account wurde die Nachricht verbreitet, dass "etwas Neues zur E3 in diesem Jahr eingeladen" wurde. Soweit, so wenig überraschend – dass Microsoft nicht nur bereits bekannte Sachen zeigt, versteht sich von selbst.

Wird die nächste Xbox enthüllt? Auf den ersten Blick scheint die Sache klar: Microsoft stellt auf der E3 2019 wahrscheinlich die neuen Next Gen-Konsolen vor, die bisher Xbox Scarlett beziehungsweise Xbox Anaconda und Xbox Lockhart genannt werden. Zumindest gehen davon die meisten Insider, Analysten und Leaks aus.

Teaser könnte etwas anderes heißen: Auch wenn es nahe liegt, muss es bei dieser Einladung nicht um die neue Xbox-Konsolenfamilie gehen. Die Formulierung will nicht recht passen, da Microsoft wohl kaum seine eigene Konsole einlädt, um quasi Gast bei der E3-Präsentation zu sein.

Gibt es einen Nintendo-Gastauftritt? Wir spekulieren an dieser Stelle wild: Aber Microsoft und Nintendo haben in letzter Zeit vermehrt kooperiert. Vielleicht wurde ein Nintendo-Vertreter eingeladen, um Teil der Microsoft-Liveshow auf der E3 2019 zu sein und ein gemeinsames Projekt vorzustellen.

Wann kommt was?

Was erwarten Experten von Microsofts E3-Show?

Next Gen-Xbox, XCloud & Co: Der Thurrott-Brancheninsider Brad Sams stößt in dasselbe Horn wie die meisten bisherigen Leaks und Spekulationen zu Microsofts E3-Präsentation in diesem Jahr. Die folgenden Themen dürften auf der E3 2019 im Fokus des Xbox-Herstellers stehen, schreibt der Experte:

Xbox Lockhart & Anaconda: Die Next Gen-Konsolen sollen zwei bis viermal so leistungsfähig werden wie bisherige Xbox-Konsolen

Die Next Gen-Konsolen sollen zwei bis viermal so leistungsfähig werden wie bisherige Xbox-Konsolen Project XCloud: Der Streaming-Service soll im Fokus der E3 2019 stehen

Der Streaming-Service soll im Fokus der E3 2019 stehen 3 völlig neue Spiele-IPs: Zu den 14 angekündigten Titeln könnten Gears of War 5, Halo Infinite, ein neues Fable und drei ganz neue Marken zählen

