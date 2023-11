Microsoft will den Game Pass 'auf jedem Bildschirm' und ja, auch auf Nintendo- und PlayStation-Konsolen

Microsoft sieht PlayStation und Nintendo nicht mehr richtig als Konkurrenten für den Game Pass.

Microsoft hat auch in der Vergangenheit schon kein Geheimnis daraus gemacht, dass der Konzern den Xbox Game Pass am liebsten auf allen Plattformen verfügbar machen würde. Jetzt gibt es aber nochmal eine Bestätigung mit Nachdruck vom Chief Financial Officer Tim Stuart.

Der spricht von einer Art Wechsel in der Strategie und davon, das Game Pass-Abo auf jeden Bildschirm zu bringen, der Spiele darstellen kann. Das schließe explizit auch Nintendo- und PlayStation-Plattformen ein.

Der Xbox Game Pass kommt in Zukunft vielleicht nicht nur auf Xbox und PC

Einer für alle: Wenn es nach Microsoft geht, kann der Game Pass irgendwann wirklich auf allen passenden Geräten mit einem Bildschirm und Internetanschluss genutzt werden. Dieses Ziel verfolgt das Unternehmen schon eine ganze Weile. Bereits 2018 hat Phil Spencer ähnlich orakelt und 2020 hieß es, man sei offen für alles.

PlayStation und Nintendo wollten allerdings bisher nicht, wie auch schon im Jahr 2021, seitens Microsoft erwähnt wurde. Die geschlossenen Plattformen sollen offenbar geschlossen bleiben. Das hindert den Xbox-Konzern aber nicht daran, weiter auf dieses große Ziel hin zu arbeiten. Im Gegenteil.

Im Rahmen des Wells Fargo TMT-Gipfels erklärt der Xbox-CFO Tim Stuart jetzt, er wolle sowohl den Xbox Game Pass als auch die First Party-Spiele von Microsoft auf "jedem möglichen Bildschirm" sehen, der in Frage komme. Und ja genau, auch auf den Konkurrenz-Plattformen PlayStation und Nintendo (via: GameSpot):

"Es ist ein kleiner Strategiewechsel. Ohne hier etwas groß anzukündigen, ist es unsere Mission, unsere First Party-Erfahrungen [und] unsere Abo-Services auf jeden möglichen Bildschirm zu bringen, der Spiele spielen kann. Das bedeutet Smart-TVs, das bedeutet mobile Geräte, das heißt auch, was wir früher in der Vergangenheit als Konkurrenten bezeichnet haben wie PlayStation und Nintendo."

Weil der Game Pass ein Abo-Modell ist und mit seinen Gebühren Geld in die Kassen von Microsoft spielen soll, kann es dem Unternehmen natürlich relativ egal sein, auf welcher Hardware jetzt genau die Spiele gespielt werden.

Auch die Bestrebungen hin zum Cloud-Gaming schlagen in dieselbe Kerbe und zeigen, dass Microsoft die Xbox-Konsolen tendenziell immer unwichtiger werden. Der Fokus liegt auf Abo-Modellen und Mobile-Titeln.

Die passenden Inhalte, die die Menschen zum Game Pass locken, kauft Microsoft einfach ein: Unter anderem zum Beispiel durch den Mega-Deal, der die letzten Jahre viele Schlagzeilen dominiert hat. Es sieht mittlerweile so aus, als habe es geklappt und Activision Blizzard dann zu Microsoft gehört.

Wie fändet ihr es, den Game Pass nicht mehr nur auf Handy, PC und Xbox, sondern auch auf der Switch oder PS5 nutzen zu können?