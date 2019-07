Microsoft arbeitet offenbar an Joy-Con-artigen Controllern

Microsoft arbeitet womöglich an einem Controller, der zur kommenden Streaming-Plattform Project XCloud passt: Ein neu veröffentlichtes Patent dreht sich um eine zweiteilige Controller-Lösung für mobile Endgeräte wie Tablets und Smartphones. Die Controller erinnern recht stark an die Joy-Cons von Nintendos Switch und lassen sich wohl auch genau so abnehmen.

Neuer Microsoft-Controller für Tablets & Smartphones könnte sich auseinander nehmen lassen

Bisher nur ein Patent: Ob das hier jemals wirklich Produktreife erreicht, steht natürlich in den Sternen. Nur, weil Microsoft das Patent angemeldet hat, muss das nicht heißen, dass der Controller jemals erscheint.

Aber die Chancen stehen nicht schlecht, weil die Idee gut zu Google Stadia oder eben Project XCloud passt. Wer Spiele aus der Cloud auf seine Smartphones oder Tablets streamt, kann auch einen derartigen Controller gut gebrauchen.

So sehen die Konzept-Zeichnungen aus:

Offenbar gibt es noch ein drittes Mittelstück, an dem die beiden einzelnen Controller-Teile zusammen angeschlossen und aufgeladen werden können. Das Ganze funktioniert dann höchstwahrscheinlich auch so als einzelner Controller – eben genau wie bei der Nintendo Switch.

Das sieht fast genau so aus wie die Prototypen-Pläne, die schon Ende letztes Jahr ans Licht der Öffentlichkeit gelangt sind. In einigen Forschungspapieren wurde offenbar mit Xbox One-Controllern für Smartphones und Tablets experimentiert.

Wer nach einer ähnlichen Lösung sucht und nicht darauf warten will, bis und ob das Patent irgendwann umgesetzt wird, hat auch noch folgende Möglichkeit: Ab dem Herbst sollen zumindest schon mal iPad und iPhone PS4- und Xbox One-Controller-Support erhalten.

Währenddessen arbeitet Nintendo schon daran, mit einem neuen, ambitionierten Controller die nächste Generation zu revolutionieren. Zumindest strebt das Unternehmen einen neuen Standard an.

Wie steht ihr zu den Controller-Lösungen? Was gefällt euch am besten?