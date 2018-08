Es ist noch nicht allzu lange her, dass Microsoft auf der E3 2018 in Sachen First-Party-Entwicklungen in die Vollen ging und unter anderem die Gründung eines komplett neuen Studios mit dem Namen "The Initiative" ankündigte.

Mit welchen Entwicklern das First Party-Studio bestückt wird, war bislang weitgehend unbekannt, aber nun hat ein LinkedIn-Eintrag eines Initiative-Mitarbeiters ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Wie Darrell Gallagher nämlich auf der Plattform schrieb, freue er sich über den Zugang von sechs neuen Mitarbeitern.

Und diese sechs haben durchaus Berühmtheit in der Szene bzw. arbeiteten bereits an großen Projekten mit. Genauer gesagt handelt es sich um Brian Westergaard, den ehemaligen Lead Producer von God of War, die ehemaligen Crystal Dynamics-Mitarbeiter Lindsey McQueeney und Daniel Neuburger sowie Christian Cantamessa, der früher für Rockstar tätig war.

Komplettiert werden die sechs Neuzugänge durch Blake Fischer von Microsoft sowie Annie Rohr, die vorher für EA ubnd Riot arbeitete.

Der LinkedIn-Eintrag wurde mittlerweile wieder entfernt, zeigt aber eindeutig, dass Microsoft hier erfahrene Entwickler ins Boot holt. Welches Projekt The Initiative zuerst in Angriff nehmen werden ist noch nicht bekannt.

