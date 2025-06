Microsoft bestätigt: Auch die nächste Xbox-Generation behält eines der besten Features bei

Xbox Series S und X bekommen offenbar Nachfolgerinnen, die ebenfalls abwärtkompatibel sein sollen.

Microsoft wendet sich nicht vom Hardware-Geschäft ab und will auch weiterhin Konsolen auf den Markt bringen. Die Betonung liegt hier tatsächlich auf dem Plural, denn der Konzern hat explizit von mehreren Konsolen gesprochen. Die behalten eines der coolsten Features bei und werden erneut abwärtskompatibel.

Auch die nächsten Xbox-Konsolen sollen wieder abwärtskompatibel werden, verspricht Microsoft

Darum geht's: Auch wenn die Xbox-Macher in den letzten Monaten darauf gepocht haben, dass beinahe alles eine Xbox sein könne, bleibt es wohl dabei. Microsoft bringt auch bei der nächsten Konsolen-Generation noch eigene Geräte auf den Markt und ist dafür extra eine Partnerschaft mit AMD eingegangen.

1:18 Nächste Xbox-Generation: Microsoft geht strategische Partnerschaft mit AMD ein

Autoplay

Das erwartet uns in der nächsten Xbox-Generation: Xbox-Präsidentin Sarah Bond erzählt in dem oben eingebundenen Video davon, dass in den "nächsten Xbox-Konsolen" unter anderem auch KI-Chips verbaut sein sollen. Generell setzt das Unternehmen offenbar sehr stark auf künstliche Intelligenz für die nächste Generation. Die soll beim Gameplay und auch bei der verbesserten Bildqualität helfen.

Besonders interessant aber: Die Abwärtskompatibilität. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, dass ihr den Zugriff auf eure bisherigen Xbox-Titel verliert, wenn ihr zur nächsten Generation von Xbox-Konsolen wechselt. Allzu überraschend kommt das natürlich nicht, immerhin war das auch in der Vergangenheit schon immer Microsofts Steckenpferd. Geplant ist jedenfalls,

"das Spielerlebnis zu verbessern, indem fortschrittliche Grafik mit verbesserter Bildqualität, ein noch intensiveres Gameplay dank KI und Kompatibilität mit der bestehenden Xbox-Spielebibliothek der Spieler*innen geboten werden."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Gleichzeitig soll Windows zur "Gaming-Plattform Nummer eins" gemacht werden, während aber auch die "nächste Generation an Xbox-Konsolen" eingeläutet wird.

Nur zu einem genauen Zeitpunkt gibt es bisher noch keine Angaben. Allzu lang dürfte aber zumindest eine Ankündigung der nächsten Konsolen nicht mehr auf sich warten lassen, wenn wir uns ansehen, wie viel Zeit normalerweise zwischen dem Start einer Konsolen-Generation und ihren Nachfolgerinnen vergangen ist.

Dass hier von mehreren Konsolen die Rede ist, dürfte sich wohl darauf beziehen, dass Microsoft womöglich auch die bisherige Strategie weiterverfolgen will, unterschiedliche Geräte (wie Xbox Series S und Xbox Series S) anzubieten. Eventuell wird hier aber auch schon an die übernächste Konsolengeneration gedacht – und Handheld-Konsolen soll es ja auch noch geben.

Glaubt ihr, Microsoft meint hier schon die übernächste Generation mit? Habt ihr daran gezweifelt, dass es erneut abwärtskompatible Konsolen werden?