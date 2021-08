Minecraft Dungeons ist jetzt eine Woche gratis, aber nur mit Switch Online

Wer ein Abo bei Nintendo Switch Online besitzt, kann das Action-Adventure Minecraft Dungeons für eine Woche kostenlos testen. Nintendo verkündete auf seinem Twitter-Account, dass nach Overcooked! 2 und Crash Team Racing Nitro-Fueled ein weiterer Titel zum Probespiel wird und für den Zeitraum gratis heruntergeladen und gespielt werden kann. Da der Titel regulär 19,99 Euro kostet, ist die Probewoche eine gute Gelegenheit, ins Spiel hineinzuschnuppern.

Minecraft Dungeons ist das nächste Probespiel

Wann findet die kostenlose Woche statt? Wer Minecraft Dungeons kostenlos spielen will, kann den Titel bereits jetzt herunterladen. Den Titel könnt ihr dann vom 18. August 2021 bis zum 24. August 2021 spielen:

Darum geht es: Bei Minecraft Dungeons handelt es sich um ein Hack'n'Slay-Spiel im Stile von Diablo und Titan Quest. Das Spiel findet zwar im Minecraft-Universum statt, doch statt kreativen Aufbauten müsst ihr euch mit dem Sammeln von Erfahrungspunkten und Items beschäftigen. Ursprünglich erschien der Titel am 26. Mai 2020 für PS4, Xbox One, Switch und PC.



Das Spiel hat seine Inspirationsquellen nicht vergessen und hat sogar ein kleines Easter Egg in Anlehnung an das berühmte Kuhlevel aus Diablo 2 geschaffen. Dieser wird zugänglich, wenn ihr das Hauptspiel einmal durchgespielt habt.

Das ist Nintendo Switch Online

Die Probespiele könnt ihr nur herunterladen, wenn ihr Mitglied von Nintendo Switch Online seid. Falls ihr noch kein Mitglied seid, könnt ihr über den Nintendo eShop ein Abonnement abschließen. Ihr könnt dabei zwischen folgenden Optionen wählen:

1 Monat: 3,99 Euro

3,99 Euro 3 Monate: 7,99 Euro

7,99 Euro 1 Jahr: 19,99 Euro

19,99 Euro Familien-Abo für 1 Jahr: 34,99 Euro (bis zu acht Accounts möglich)

So könnt ihr also, solltet ihr noch kein Nintendo Switch Online-Mitglied sein, ein Abo von nur einem Monat abschließen, um Minecraft Dungeons für nur 3,99 Euro zu spielen.



Nintendo Switch Online bietet viele Vorteile: Ihr habt Zugriff auf den Online-Multiplayer von vielen Spielen, eine Bibliothek mit Nintendo-Klassikern und Tetris 99. Außerdem könnt ihr dank Cloud Save eure Spielstände retten, falls eure Nintendo Switch das Zeitliche segnen sollte. Zudem gibt es exklusive Rabatte für Nintendo Switch Online-Mitglieder.

Alle Vorteile gibt es hier im Überblick:

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Nintendo in Zukunft weitere Switch-Spiele für jeweils eine Woche kostenlos anbieten wird. Wer sowieso schon ein Nintendo Switch Online-Abo abgeschlossen hat, kann sich also auf weitere Spiele freuen, die kostenlos getestet werden können. Alternativ bleibt euch immer noch das Monats-Abo für 3,99 Euro.



