Mit einem Abo von Nintendo Switch Online könnt ihr von jetzt an bis zum 24. August Minecraft Dungeons ohne zusätzliche Kosten spielen. Während dieses Zeitraums steht auch das gesamte Spiel in der Vollversion zur Verfügung, die normalerweise 19,99 Euro kostet. Ihr müsst es nur über die Produktseite im Nintendo eShop holen, indem ihr auf den Button unterhalb des Kauf-Buttons klickt:

Nintendo eShop: Minecraft Dungeons jetzt kostenlos spielen mit Nintendo Switch Online

Was ist Minecraft Dungeons?

Monster verkloppen statt bauen und craften: Vom Titel solltet ihr euch nicht in die Irre führen lassen, denn abgesehen vom putzigen Grafikstil und der aus Klötzchen aufgebauten Spielwelt hat Minecraft Dungeons nicht viel mit dem Original-Minecraft zu tun. Ums Graben, Craften und Bauen geht es hier nicht. Stattdessen handelt es sich um ein waschechtes Action-Rollenspiel im Diablo-Stil. Wie im Vorbild stehen der Kampf gegen Massen an Monstern, das Sammeln von Beute und besserer Ausrüstung sowie natürlich das Erforschen der namensgebenden, finsteren Dungeons im Mittelpunkt.

Abwechsungsreiche Levels, Koop zu viert: Dabei zeichnet sich Minecraft Dungeons nicht zuletzt durch seine liebevoll gestalteten und abwechslungsreichen Gebiete aus, von der verwinkelten Mine bis zur weitläufigen, regnerischen Sumpflandschaft. Etwas ungewöhnliche Wege geht es beim Progressionssystem: Statt auf die üblichen Charakterklassen setzt das ARPG auf Verzauberungspunkte, mit denen Waffen und Rüstungen verbessert werden, sowie auf Artefakte, die individuelle Fähigkeiten verleihen. Auf die Monsterjagd könnt ihr euch übrigens nicht nur allein, sondern auch im Team mit bis zu vier Spieler:innen begeben, und zwar sowohl online als auch lokal.

Was kostet Nintendo Switch Online?

Das Monatsabo bei Nintendo Switch Online gibt es schon für 3,99 Euro. Wenn ihr gleich für drei Monate abonniert, zahlt ihr 7,99 Euro und bekommt somit quasi einen Monat gratis. Noch deutlich günstiger wird es, wenn ihr euch für das Jahresabo entscheidet, das 19,99 Euro kostet. Damit zahlt ihr pro Monat nur noch 1,67 Euro. Ebenfalls eine interessante Option ist das Familienabo für 34,99 Euro im Jahr. Dieses können sich bis zu acht Nintendo-Accounts miteinander teilen. Mehr über die Abo-Optionen erfahrt ihr hier:

Nintendo Switch Online: Zu den Mitgliedschafts-Optionen

Was bietet Nintendo Switch Online?

1. Online-Multiplayer

Nintendo Switch Online ist ein Abo-Service, den ihr in erster Linie für den Online-Multiplayer braucht. Der Service ist notwendig für fast alle Online-Spiele. Ohne Abo könnt ihr also zumeist nur den Singleplayer oder den lokalen Multiplayer spielen.

2. Kostenlose Nintendo-Klassiker

Mit einem Abo von Nintendo Switch Online erhaltet ihr sofortigen Zugriff auf zahlreiche Nintendo-Klassiker. Über 50 Spiele aus der NES- und über 30 Spiele aus der SNES-Zeit stehen euch zur Verfügung, darunter so berühmte Hits wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Donkey Kong, Super Mario Kart, Star Fox oder Super Metroid.

3. Tetris 99 & Pac-Man 99

Nur mit Nintendo Switch Online könnt ihr die Battle-Royale-Versionen der beiden Klassiker Tetris und Pac-Man spielen, in denen 99 Spieler:innen online gegeneinander antreten. Beide Spiele gibt's mit dem Abo kostenlos. Hier findet ihr sie:

4. Cloud Saves

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr eure Spielstände online in der Cloud speichern, damit sie sicher sind und ihr bei Bedarf jederzeit auch von einer anderen Konsole darauf zugreifen könnt.

5. Exklusive Coupons

Wenn ihr Nintendo Switch Online abonniert, könnt ihr euch für 99 Euro zwei Coupons kaufen, die ihr für ausgewählte Switch-Hits einlösen könnt. Wählt ihr zwei Spiele, die einzeln 69,99 Euro kosten würden, könnt ihr auf diese Weise rund 40 Euro sparen. Hier erfahrt ihr mehr:

6. Exklusive Controller

Wenn ihr die in Nintendo Switch Online enthaltenen Nintendo-Klassiker stilecht zocken wollt, könnt ihr euch im eShop die Retro-Controller im NES- und SNES-Design holen. Den SNES-Controller bekommt ihr für 29,99 Euro, den NES-Controller gibt's im Doppelpack für 59,99 Euro. Beide Controller bekommt man nur mit dem Abo.

