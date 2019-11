Minecraft Earth gestartet - Ab sofort gilt: Schaffe, schaffe Weltle bauen

Nachdem die Early Access-Phase der AR-App Minecraft Earth bereits im Oktober diesen Jahres in Island, Australien und Großbritannien gestartet ist, geht es jetzt endlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz los. Bis zum Ende des Jahres soll das Spiel auf der ganzen Welt verfügbar sein.

Los geht's: Minecraft Earth ist kostenlos und ihr könnt es ab sofort sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten spielen.

Was euch spielerisch erwartet, seht ihr hier im Video:

Welche Inhalte bietet Minecraft Earth?

Im Spiel lauft ihr mit eurem Handy durch die Welt, sammelt Klötzchen, Tiere und Monster und erschafft daraus eure eigenen Bauten. Die platziert ihr anschließend in der Welt, sodass auch andere Spieler damit interagieren können. So könnt ihr auch in größeren Gruppen gemeinsam an einem Projekt arbeiten.

Neue Modi

Im Vergleich zur Closed Beta bietet die Early Access-Phase zudem folgende neue Inhalte:

Abenteuer: Hierbei handelt es sich um zufällig generierte und zeitlich begrenzte Minecraft-Welten, die ihr mit Hilfe der Augmented Reality-Technologie frei erkundet. Besonders optimiert wurde der Modus für den Multiplayer, in dem ihr mit anderen Spielern vor Ort die Welten erkundet.

Hierbei handelt es sich um zufällig generierte und zeitlich begrenzte Minecraft-Welten, die ihr mit Hilfe der Augmented Reality-Technologie frei erkundet. Besonders optimiert wurde der Modus für den Multiplayer, in dem ihr mit anderen Spielern vor Ort die Welten erkundet. Neue Mob-Varianten: Freundliche und feindliche Mobs wie das Muddy Pig, das Moobloom, der Jumbo Rabbit und das Cluckshroom sind neu mit dabei.

Freundliche und feindliche Mobs wie das Muddy Pig, das Moobloom, der Jumbo Rabbit und das Cluckshroom sind neu mit dabei. Schmelzen: So verarbeitet ihr Erze zu Barren.

So verarbeitet ihr Erze zu Barren. Crafting: Ihr könnt jetzt via Crafting-System Gegenstände selbst herstellen, statt sie einzeln in der Welt einzusammeln - vorausgesetzt ihr seid im Besitz der richtigen Materialien.

Werdet ihr euch Minecraft Earth anschauen?