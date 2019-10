Minecraft Earth startet im Oktober in den Early Access

Minecraft Earth, die AR-App, die das beliebteste Klötzchenspiel der Welt auf euer Smartphone bringen soll, geht ab Oktober in den Early Access. Das verkündete der Account des Spiels öffentlich auf Twitter. Wer sich auf der offiziellen Webseite angemeldet hat, kann schon bald die erweiterte Realität erleben.

Allerdings gibt es einen kleinen Haken: Der Early Access beschränkt sich erst einmal nur auf ausgewählte Länder, wie es in der Ankündigung heißt. Genauer: Island und Australien.

Time to get your phones charged and ready! Minecraft Earth is almost here, with early access rolling out to select countries all around the globe, starting this October! Visit https://t.co/rblTL72DVG to learn more! #MINECON pic.twitter.com/EyqitOqn73 — Minecraft Earth (@minecraftearth) September 28, 2019

Wann bekommen wir Zugang? Sowohl Island als auch Australien sind (zumindest von unserer Redaktion) ein bisschen weit weg. Wann der Early Access für Deutschland, Österreich und die Schweiz beginnt, ist jedoch noch nicht klar. Wer schon neben seinem Smartphone lauert, wird ein steter Blick auf den offiziellen Twitter-Account sowie die Webseite der App empfohlen, wo sich in Kürze neue Informationen finden lassen sollen.

Dass der Early Access nicht überall gleichzeitig startet, ist keine Überraschung. Apps, die mit AR und GPS-Standortübermittlung arbeiten, werden meistens erst einmal in Gegenden mit einer geringeren Bevölkerungsdichte getestet. Da sind Australien und Island ganz vorne mit dabei. Länder wie Deutschland, bei denen erheblich mehr Menschen auf einem Fleck wohnen, könnten zu Beginn der Probephase die Server überlasten.

Minecraft Earth is here! Starting today, we will begin to roll out early access from country to country, starting with: ?? New Zealand ?? Iceland Not a citizen of either land? Stay tuned as we announce the next countries soon!



? https://t.co/8qME5ZSuAE ? pic.twitter.com/t01ro9wwlm — Minecraft Earth (@minecraftearth) October 17, 2019

Was passiert im Early Access? Wenn es jedoch auch für uns soweit ist, kündigen die Entwickler an, dass es an jeder Straßenecke etwas zu entdecken gebe. So sollen wir, wie in den ersten Trailern gezeigt, auf einer Tischplatte eine Miniaturwelt erschaffen können, auf unserem Heimweg mit diversen Objekten interagieren können, Ressourcen sammeln oder gegen Monster antreten können.

So wie Wizards Unite oder Pokémon Go nutzt auch Minecraft Earth unseren Standort, um auf unserem Smartphone-Bildschirm Details aus der echten Welt mit unserem Spiel zu verbinden.

Welche neuen Elemente und Kleinigkeiten Minecraft Earth bringt, werden wir wohl bald erfahren. Dank des Internets dürften uns bald Berichte aus Island und Australien erreichen. Wir halten euch über etwaige Überraschungen so wie den deutschen Release auf dem Laufenden.

Freut ihr euch schon auf Minecraft Earth?