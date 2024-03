Sohn verwechselt Mini-PC mit Gaming-PC und gibt 700 Euro für einen Computer aus, der nicht das ist, was er wollte

Das Äußere lässt es bereits erahnen: In dieser Mini-Hülle steckt keine potente Gaming-Hardware.

Wenn ein Vater auf Reddit postet, was sich sein Sohn gekauft hat, lässt das schon Rückschlüsse darauf zu, dass hier etwas nicht so richtig gut geklappt hat. Der Vater wollte sich aber noch einmal versichern und hat nachgefragt, ob er richtig liegt. Was sich der Sohnemann hier als Gaming-Rechner gekauft hat, wird seinen Ansprüchen wohl kaum genügen können.

Die Reaktionen fallen einstimmig aus: Er sollte den Mini-PC zurück geben und sich für das Geld oder etwas mehr lieber einen Gaming-Laptop holen.

Sohn kauft "Gaming-PC" für fast 800 Dollar ohne Grafikkarte und das Internet ist sich endlich mal komplett einig

Darum geht's: Der Sohn hat sich einen "Gaming-PC" gekauft und war hocherfreut darüber, dass der so klein ist. So könne er ihn problemlos in die Tasche stecken und mitnehmen. Er wolle darauf arbeiten, aber vor allem wohl auch zocken. Das Teil hat 759 US-Dollar gekostet und die Spezifikationen klingen einigermaßen in Ordnung, erwähnen allerdings mit keinem Wort eine dedizierte Grafikkarte:

"Goodtico Mini PC- Mini Gaming Computer PC 12th Gen Intel i9-12900H 14Cores 20Threads(up to 5.0GHz) 32GB DDR4 1TB PCIE 4.0 SSD with Dual HDMI Support Thunderbolt 4 WIFI6 BT5.0 USB3.2 Windows 11 Pro"

Die Frage des Vaters lautet nun, ob sein Sohn da einen Fehlkauf getätigt oder ein Schnäppchen gemacht hat. Er sei sich auch nicht so richtig sicher, warum der Filius eigentlich keinen Laptop gekauft habe. Immerhin könnte er den komplett mit sich herumtragen und bei einem Mini-PC wie diesem hier fehlen zum kompletten Spiele-Glück noch Tastaur, Maus und Bildschirm.

Die Antwort der Community fällt eindeutig aus: Der Sohn könnte zwar umständlich eine externe Grafikkarte anschließen, sollte den Kauf aber lieber wieder rückgängig machen und den PC zurück schicken. Es handelt sich dabei schlicht nicht um einen Gaming-PC, die Beschreibung des Shops ist eher irreführend. Das Problem liegt vor allem am Fehlen einer Spiele-tauglichen Grafikkarte.

Wir haben es hier vielmehr mit einem Office-PC zu tun, der vor allem darauf ausgelegt ist, wenig Platz wegzunehmen. Zum Schreiben und Surfen reicht das Ganze vollkommen, aber alles, was auf aufwändigere 3D-Grafik setzt, dürfte hiermit keineswegs besonders angenehm gespielt werden können. Der Mini-PC ist zwar schick und klein, aber das war es dann auch.

Auch, was die Portabilität angeht, lässt das gute Stück stark zu wünschen übrig. Ein Gaming-Laptop wäre hier klar die bessere Wahl gewesen. Auch die eignen sich in der Preisklasse um die 800 Euro nicht immer unbedingt dazu, neueste Grafik-Monster zu spielen, aber dürften das deutlich besser bewerkstelligen als dieses Gerät. Außerdem muss nicht noch zusätzlich die Peripherie gekauft werden: Tastatur und Bildschirm sind direkt mit an Bord.

Das Geld für das Zubehör könnte der Sohn in einen Aufpreis von 200 bis 300 Dollar umwandeln und sich für um die 1000 Dollar dann schon einen recht amtlichen Gaming-Laptop kaufen. Der lässt sich dann auch auf jeden Fall sehr viel besser mitnehmen und überall einsetzen, ohne immer noch auf einen zusätzlichen Monitor angewiesen zu sein. Wollen wir hoffen, dass der Mini-PC noch rechtzeitig zurückgeschickt werden konnte.

Wie findet ihr den Deal und solche Mini-PCs im Allgemeinen? Würdet ihr euch lieber so etwas oder einen Laptop holen?