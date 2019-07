Modern Warfare 2-Remaster kommt angeblich nun doch mit Multiplayer

Call of Duty: Modern Warfare 2 könnte nochmal als Neuauflage in einer Remastered-Fassung erscheinen. Die Hinweise darauf verdichten sich in letzter Zeit, es gibt diverse Berichte mit angeblichen Bestätigungen aus anonymen Quellen. Dass das Remaster kommt, wirkt relativ wahrscheinlich, immerhin war das beim ersten Modern Warfare auch der Fall und das neue Modern Warfare steht vor der Tür.

Nur was den Multiplayer angeht, da sind sich die Wenigsten einig. Nachdem es kürzlich noch hieß, wir müssten wohl auf einen Mehrspieler-Modus verzichten, gibt es jetzt einen neuen Leak, der nicht nur angeblich den Multiplayer-Modus bestätigt, sondern auch noch Cross-Gen-Play mit der PS3 und der Xbox 360 verspricht.

Kommt Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered mit Multiplayer oder ohne?

Womöglich jetzt doch mit: Vor wenigen Monaten machte das Gerücht die Runde, dass das Modern Warfare 2-Remaster ohne Multiplayer erscheint. Was für die Fans natürlich ein echter Wermutstropfen wäre, da dieser Multiplayer als einer der besten des Franchises gilt. Wer sich jetzt schon geärgert hat, kann jetzt offenbar erst einmal aufatmen: Der nächste vermeintliche Leak steckt jetzt voller Hinweise darauf, dass doch ein Multiplayer kommt.

Wie wahrscheinlich ist das? Eigentlich stehen die Chancen nicht schlecht, dass der Multiplayer ebenfalls erscheint, wenn tatsächlich ein Remaster von Modern Warfare 2 kommt. Der neue Leak wirkt einigermaßen verlässlich, wenn wir uns die im Video genannten Quellen samt dem ganzen Drumherum so anschauen.

Dazu kommt, dass das Gerücht, demzufolge der Multiplayer fehlt, auch davon ausgegangen war, dass das Remaster im April erscheint. Was wie wir jetzt wissen, natürlich nicht der Fall war. Darum wirkt auch der Rest mittlerweile eher unglaubwürdig und wir würden tendenziell eher darauf tippen, dass ein Multiplayer-Modus an Bord ist.

Call of Duty: Modern Warfare angeblich mit Battle Royale für bis zu 200 Spieler

Angeblich bietet der MW2-Remaster-Multiplayer sogar Cross-Gen-Play mit PS3 & Xbox 360

Wie TheGamingRevolution in seinem YouTube-Video weiter ausführt, soll das CoD: Modern Warfare 2-Remaster jetzt nicht nur doch mit Multiplayer kommen, sondern angeblich auch noch Cross-Gen-Play mit PS3 & Xbox 360 ermöglichen. Was natürlich ziemlich abgefahren wäre.

Mit Vorsicht zu genießen: Selbstverständlich solltet ihr bei all diesen Gerüchten, Leaks und Spekulationen Vorsicht walten lassen. Aktuell ist nicht mal bestätigt, dass überhaupt ein Remaster von Modern Warfare 2 erscheinen soll. Das hier wirkt allerdings besonders kurios und eher unwahrscheinlich.

Freut euch nicht zu früh! Abgesehen von den technischen Schwierigkeiten, die mit der Cross-Gen-Play-Idee einhergehen könnten: Auf der Xbox One ist Modern Warfare 2 mittlerweile sowieso schon via Abwärtskompatibilität spielbar.

Außerdem gibt der Betreiber des GamingRevolution-Channels unter seinem Video dann auch selbst an, dass er anfängt, an der Crossplay-Spekulation zu zweifeln. Den Rest habe er von mehreren Quellen bestätigt bekommen, vom Cross-Gen-Multiplayer aber nur durch eine Person gehört.

Habt ihr Lust auf ein Modern Warfare 2-Remaster? Legt ihr Wert auf den Multiplayer?

