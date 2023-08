CoD: Der Mutlipayer in Modern Warfare 3 wird schwerer und das ist für euch ein Grund zum Feiern

Ihr seid mit der Änderung einverstanden.

Am 10. November erscheint das nächste Call of Duty und inzwischen wissen wir schon so einiges über Modern Warfare 3. Letzte Woche hatten wir euch von einer Änderung berichtet, die den Multiplayer um einiges schwieriger machen dürfte, beziehungsweise dafür sorgen wird, dass die Skill-Schere weiter auseinanderklafft. Bei euch kommt diese Ankündigung gut an.

Für euch darf es gerne schwieriger werden

Darum geht's: In Modern Warfare 3 wird auf das Basis-Leben ordentlich was draufgepackt. War der Wert beim Vorgänger noch bei 100, wird er im neuen Ableger auf 150 hochgesetzt.

Was bedeutet die längere Time-to-Kill genau für das Gameplay? Ein Kill dauert durch das höhere Leben des Feiendes länger, beziehungsweise wird es umso wichtiger, präzise, schnell und häufig zu treffen. Wir wollten von euch wissen, was ihr von der längeren TTK haltet.

So habt ihr abgestimmt

Finde die Änderung gut. (52%, 1.197 Abstimmungen)

Würde lieber die TTK aus MW2 behalten. (30%, 695 Abstimmungen)

Finde sie generell okay, die Anhebung aber zu stark. (12%, 269 Abstimmungen)

Dürfte für mich sogar noch stärker ausfallen. (6%, 150 Abstimmungen)

*Stand vom 25. August 2023, 13:15 Uhr

Wie ihr sehen könnt, sind über die Hälfte mit der Änderung einverstanden. Dazu gehört auch User IAmAtomic und führt aus:

Finde ich ehrlich gesagt gut, zu viele campen einfach aus der Entfernung und durch die längere Killzeit sind die Chancen höher rechtzeitig in Deckung zu kommen. Für mich, der gerne hoch und runter rennt und den Nahkampf sucht, ändert sich also nicht viel außer das gutes Zielen noch wichtiger wird.

1:59 CoD Modern Warfare 3 - So funktionieren die neuen 'Open Combat Missions'

Knapp ein Drittel aller, die abgestimmt haben, hätten aber doch gerne, das alles beim Alten bleibt – also wie in Call of Duty Modern Warfare 2.

Nur 12 Prozent von euch siedeln sich dazwischen an und sagen, dass eine längere Time-to-Kill zwar an sich okay ist, aber die Erhöhung zu stark ist. Diejenigen unter euch, die dagegen sogar gerne noch mehr draufpacken würden, sind noch weniger, genauer gesagt lediglich 6 Prozent.

Habt ihr diesen Ausgang der Umfrage erwartet oder seid ihr davon ausgegangen, dass mehr Fans sich gegen die Änderung aussprechen?