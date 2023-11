'Muss dringend weg': Modern Warfare 3-Fans stinksauer, dass der schlimmste Skin aus MW 2 noch im Spiel ist

Der Skin in CoD Modern Warfare 2 und 3 heißt eigentlich Gaia, aber erinnert stark an Groot.

Call of Duty Modern Warfare 3 übernimmt alle Waffen, Operatoren, Skins und Camos aus dem Vorgänger. Dazu zählen natürlich auch die unbeliebten Operator-Skins wie dieser hier. Der sorgt vor allem deshalb bei vielen Fans für Ärger, weil er oft extrem schwer zu erkennen ist. Die Pay2Win-Vorwürfe halten sich weiterhin hartnäckig.

Modern Warfare 3: Alter Groot-Skin sorgt auch im neuen Teil für Fan-Frust

Worum geht's? Wenn ihr in Call of Duty Modern Warfare 2 oder MW3 ein bestimmtes Bundle kauft, erhaltet ihr den Groot-Skin. Beziehungsweise Gaia, wie er eigentlich heißt. Den könnt ihr dann mit Operator Nova ausrüsten und seid dadurch an vielen Stellen beinahe unsichtbar. Der Skin ist nämlich fügt sich in bestimmte Hintergründe ganz besonders gut ein.

Das sieht dann zum Beispiel so aus:

Vor allem auf bestimmten Karten wie Estate oder Wasteland sowie natürlich in der Warzone kann so eine Tarnung den entscheidenden Vorteil liefern. Immerhin geht es bei Call of Duty durchaus darum, seine Gegner möglichst schnell zu sehen und im Idealfall zuerst zu schießen. Was sehr schwierig wird, wenn der Feind so gut getarnt ist wie hier:

Normalerweise glüht der Körper noch ein bisschen, aber laut Fans nicht genug. Allem Anschein nach wurden kurioserweise auch die Anpassungen, die Activision an dem Gaia-Skin kurz nach Release in Modern Warfare 2 vorgenommen hat, nicht in den Nachfolger Modern Warfare 3 übertragen. Er ist im älteren Spiel nach Fanmeinung deutlich besser erkennbar.

Fans fordern Nerf: Selbstverständlich kommt so ein Problem bei vielen Fans überhaupt nicht gut an. Sie fordern im Netz an den verschiedensten Stellen, dass der Gaia-Skin viel leichter zu erkennen sein müsste oder gleich komplett aus dem Spiel entfernt wird.

Pay2Win? Eine ähnliche Situation gab es vor Jahren schon mit dem schwarzen Roze-Skin, der in dunklen Ecken kaum zu erkennen war. Da sich solche besonders schwer sichtbaren Skins für teures Geld im Shop erwerben lassen, empfinden viele Spieler*innen derartige Angebote als Pay2Win.

Wie steht ihr dazu? Habt ihr Probleme, den Groot-Skin zu erkennen und findet ihr, dass es in Modern Warfare 2 besser war als in MW3?