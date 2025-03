Monster Hunter Wilds schenkt euch gerade jede Menge Gratis-Goodies und dafür müsst ihr gar nicht viel tun

Gratis-Items in Monster Hunter Wilds? Da sagen wir doch nicht nein!

Monster Hunter Wilds-Fans wissen: Grinden gehört zum Spiel dazu wie das flauschige Fell zum Palico. Das gilt nicht nur für Monsterteile, um neue Waffen und Rüstungen herzustellen, auch für bestimmte Items müsst ihr hin und wieder auf Sammeltour gehen.

Capcom verschenkt aktuell aber immerhin ein paar dieser nützlichen Gegenstände. Dafür müsst ihr auch gar nicht viel tun, sondern nur einen bestimmten Account verlinken.

Diese Gratis-Items könnt ihr euch in Monster Hunter Wilds schnappen

Neben den Event-Quests, bei denen ihr für das Erjagen bestimmter Monster Items und Rüstungsteile bekommt, verschenkt Capcom hin und wieder auch so ein paar Goodies. Mit der aktuellen Promo könnt ihr euch dabei eine ganze Reihe Items schnappen.

Von einigen davon werdet ihr sicherlich mehr als genug haben (wir schielen auf dich, Mega-Trank!), andere sind durchaus nützlich zu haben. Dieses Paket mit Items gibt es gerade:

Mega-Trank × 30

Gebratenes Steak × 10

Lebenspulver × 10

Kräuterpulver × 5,

Dämonenpulver × 5

Harthülsenpulver × 5

Silberei × 1

Rüstkugel I × 10

21:42 30 Mechaniken, die Monster Hunter nicht erklärt - Wir schon!

Autoplay

Wie komme ich an die Gratis-Items? Um euch das Paket zu schnappen, benötigt ihr lediglich eine Capcom ID und müsst diese mit der Plattform verlinken, auf der ihr Monster Hunter Wilds zockt.

Habt ihr so eine ID noch nicht, könnt ihr euch problemlos einen kostenlosen Account auf der offiziellen Webseite erstellen. Der gilt dann übrigens auch für alle Spiele von Capcom, auch hier könnt ihr also in Zukunft Boni bekommen. So geht ihr dann zum Verknüpfen vor:

Loggt euch auf der Capcom ID-Seite ein

Öffnet eure Kontoseite und klickt auf die Schaltfläche "Verknüpfen"

Wählt hier die Plattform, auf der ihr Monster Hunter Wilds auch spielt

Meldet euch auf dem entsprechenden Plattformkonto über den Link an

Sobald das erledigt ist, erhaltet ihr das Paket mit den Items automatisch im Spiel. Ihr müsst es dann nur noch beim Logistiktresen im Basislager abholen, in der Windebene ist das der Palico Conut. Ihr bekommt die Boni natürlich auch, wenn ihr eure Capcom ID bereits in der Vergangenheit mit der Plattform verknüpft habt.

Interessieren euch solche kleinen, netten Boni oder würdet ihr euch den Aufwand höchstens für einzigartige Rüstungsteile oder ähnliches machen?