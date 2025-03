Auf Jägerrang 180 hab ich es erst bemerkt": Mit dieser Monster Hunter Wilds-Funktion wird euer Menü viel übersichtlicher

Da schauen auch wir überrascht. Man kann das Menü anpassen?

Auch Monster Hunter Wilds führt eine der wichtigsten Grundpfeiler der Monster Hunter Franchise weiter: unübersichtliche Menüs. Zwar ist die UI über die Jahre hinweg um einiges besser geworden, aber oft verstecken sich nützliche Funktionen in verschachtelten Untermenüs.

Dabei lässt sich alles sehr viel übersichtlicher gestalten, wenn man einen winzigen Button nicht übersieht.

Menüs Marke Eigenbau

Immer mehr Spieler*innen entdecken neue Funktionen in der UI von Monster Hunter Wilds und teilen sie mit anderen auf Reddit. Dabei sind nicht nur neue Jäger*innen, sondern auch alte Hasen mit über hundert Stunden überrascht, was Capcom da Nützliches versteckt hat.

So wie der User itzArti, der leicht beschämt erst auf Jägerrang 180 festgestellt hat, dass er ein eigenes Menü anlegen kann:

Das müsst ihr tun: Dabei handelt es sich um eine Funktion, die nur erscheint, wenn ihr die Dreieck- bzw. die Y-Taste im Hauptmenü drückt.

Hier könnt ihr gleich mehrere erstaunliche Dinge tun, mit denen ihr schneller das finden könnt, was ihr wirklich sucht.

So lässt sich ein eigener Favoriten-Reiter erstellen, in dem ihr eure liebsten Menüfunktionen unterbringen könnt. Zudem könnt ihr die übrigen Reiter verschieben, entfernen und in eine für euch angenehme Reihenfolge bringen.

Das ist mal wieder typisch Capcom

Der Thread trifft auf jeden Fall einen Nerv, denn viele weitere Spieler*innen, die weit über Jägerrang 100 hinaus sind, wussten nichts von diesem Menü. Einige User schimpfen aber auch gegen Capcom, die es in jedem Monster Hunter schaffen die Menüs unnötig kompliziert zu machen, so wie lordosthyvel:

Ich liebe Monster Hunter seit Ewigkeiten, aber die Leute, die die Benutzeroberfläche designen, müssen endlich mal aufwachen. Es gibt so vieles, das man verbessern könnte.

Andere nehmen es mit Humor, wie Craftycrafter12:

Monster Hunters drittes Gesetz: Jede dämliche UI-Entscheidung wird ausgeglichen von einer großartigen UI-Entscheidung.

Und auch der Autor dieser News muss mit Zähneknirschen feststellen, dass er auch mit Jägerrang 148 noch etwas lernen kann. Denn ihm war die Existenz dieser Funktion ebenfalls nicht bekannt.

Welche Verbesserungen an der Benutzeroberfläche würdet ihr euch wünschen?