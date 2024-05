Monster Hunter Wilds: Alle Monster, die bisher im Trailer zu sehen waren

In den Trailern zu Monster Hunter Wilds waren schon einige Kreaturen zu sehen. Darunter auch dieses Reittier.

Wilds ist der nächste Ableger der beliebten Monster Hunter-Reihe und erscheint nächstes Jahr auf PS5, Xbox Series X/S und PC. Die spannendste Frage, die sich Fans aktuell stellen, ist natürlich: Welche altbekannten und ganz neuen Kreaturen sind dieses Mal mit dabei? Wir fassen für euch zusammen, welche Monster bereits für das Spiel bekannt sind.

Hier könnt ihr euch übrigens selbst den Trailer anschauen, der während der letzten State of Play gezeigt wurde, und nach Monstern Ausschau halten:

3:01 Monster Hunter Wilds bestätigt im ersten Trailer ein Feature, das Fans sich schon lange wünschen

Große Monster

Chatacabra

Das ist die große Kröte.

Der monströse "Frosch" wird in Monster Hunter Wilds seinen ersten Auftritt feiern. Neben der Haltung, die ein wenig an einen Gorilla erinnert und den massiven Schuppen fällt natürlich vor allem die dicke, lange Zunge Chatacabras auf. Sie dürfte sich perfekt als fiese Waffe eignen, was ein wenig an Pukei-Pukei erinnert. Im neuen Trailer sehen wir bereits, wie sie zum Einsatz kommt.

Zu finden ist das Monster in den Windward Plains und gehört der Amphibien-Klasse an (via fandom.com).

Doshaguma

Doshaguma hat viel Fell und eine feuchte Aussprache.

Auch Doshaguma feiert in Wilds sein Debüt. Die furchteinflößende Kreatur hat etwas von einem Bären und sticht vor allem durch ihr zotteliges, braunes Fell hervor. Dazu kommt allerdings ein kahler, aber faltiger Kopf mit gewaltigen Reißzähnen.

Passenderweise gehört das Monster zur Klasse der Reißzahnbestien.

Rathalos

Rathalos ist ein alter Bekannter, der schon seit Beginn immer wieder auftaucht.

Neben den neuen Monstern sind aber natürlich auch wieder alte Bekannte mit von der Partie und wer da natürlich nicht fehlen darf, ist Rathalos. Die beeinduckende Kreatur stammt aus der ersten Generation und gehört zu den Flugwyvern.

Kleine Monster

Seikret

Im Trailer sahen wir Seikret als Reittier.

Ein etwas kleinerer Vertreter der neuen Monster war im neuen Trailer erneut als Reittier zu sehen, nämlich der Seikret. Es handelt sich um eine vogelartige Kreatur, die aber auch ein bisschen was von einem Dino hat. Markant sind unter anderem die violetten Federn, die sich an Schwanz und Kopf finden.

Apceros und Kestodon

Unter anderem war diese Herde zu sehen.

In beiden Trailern waren außerdem Monster zu sehen, bei denen es sich um Apceros und Kestodon, beziehungsweise Variationen dieser Kreaturen handeln dürfte. Wir sehen, wie sie in Herden unterwegs sind.

"Raptor"

Um welche Gattung es sich genau bei den Rator-ähnlichen Wesen handelt, werden wir noch erfahren.

Außerdem war eine Gruppe von Monstern zu sehen, die an Raptoren erinnern. Sie haben beispielsweise Ähnlichkeit mit Velociprey. Wahrscheinlich dürfte es sich auch um Vogelwyvern handeln.

Große Neuerung

Im State of Play-Trailer war außerdem eine Änderung zu sehen, auf die wir uns ganz besonders freuen. Es wird in Zukunft möglich sein, während der Jagd auf eine zweite Waffe zu wechseln ohne dafür extra ins Camp zurückzukehren.

Auf welche Monster freut ihr euch besonders und habt ihr noch weitere entdeckt?