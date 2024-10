Monster Hunter Wilds kündigt Open-Beta an und schon bald geht's los - wenn ihr PS Plus habt!

Hier gibt's alle Infos zur Open-Beta von Monster Hunter Wilds.

Endlich zum ersten Mal Monster Hunter Wilds zocken - zumindest dann, wenn ihr es nicht auf die diesjährige gamescom geschafft habt. Capcom hat soeben im Zuge eines neuen Showcase die Zeiten für die bevorstehende Open-Beta für PS5, Xbox Series X/S und PC angekündigt. Hier erfahrt ihr, wann ihr loslegen könnt und was euch inhaltlich erwartet.

Alle Zeiten der Open-Beta für Monster Hunter Wilds

Auf PS5 und Xbox Series X/S

Start: 1. November um 04:00 Uhr deutscher Zeit

1. November um 04:00 Uhr deutscher Zeit Ende: 4. November um 02:59 Uhr deutscher Zeit

Early Access für PS Plus-User: Habt ihr ein Abo abgeschlossen, geht's bereits am kommenden Dienstag, den 29. Oktober um 4:00 Uhr los. Der Early Access endet am 31. Oktober um 03:59 Uhr.

Auf PC via Steam

Start: 1. November um 04:00 Uhr

1. November um 04:00 Uhr Ende: 4. November um 02:59 Uhr

24:44 Monster Hunter Wilds wird für Diskussionen sorgen

Autoplay

Das bietet die Open-Beta von Monster Hunter Wilds

Charakter-Editor: Ihr könnt während der Open-Beta bereits euren Recken basteln, um ihn dann später in die Vollversion zu übertragen.

Ihr könnt während der Open-Beta bereits euren Recken basteln, um ihn dann später in die Vollversion zu übertragen. Story-Demo : Gespielt wird der Start von Wilds samt aller Tutorials und einer Jagd auf Chatacabras.

: Gespielt wird der Start von Wilds samt aller Tutorials und einer Jagd auf Chatacabras. Doshaguma-Jagd: Ihr könnt zudem die Windebene frei erkunden.

Singleplayer und Online-Koop: Ihr könnt laut Capcom "alleine" samt NPCs auf die Jagd gehen oder ihr schließt euch online einer Gruppe von bis zu vier Personen an.

Ist Crossplay möglich? Ja, Crossplay wird plattformübergreifend angeboten.

Bonus fürs Spielen der Open-Beta

Spielt ihr an einem der Tage die Open-Beta, winkt zudem als kleine Belohnung ein Objekt-Paket, sowie ein Bonus-Anhänger, mit dem ihre sowohl eure Waffen, als auch eure Seikret-Reittiere verzieren könnt. Alle Items könnt ihr dann in der Vollversion zum Release am 28. Februar 2025 nutzen.

Das erwartet euch in Monster Hunter Wilds

Nach World ist Monster Hunter Wilds der nächste große Hauptteil bzw. die neue Generation der beliebten Action-Rollenspiel-Reihe, die ausschließlich für die Current-Gen erscheint.

Bekannt ist bereits, dass ihr euch auf doppelt so große Maps einstellen könnt, die rund um Flagship-Monster Arkveld wieder mit allerhand neuen Monstern gespickt sind. Welche bereits bekannt sind, erfahrt ihr im verlinkten Artikel oben.

Zu den großen Neuerungen zählt, dass ihr erstmals mit einer zweiten Waffe auf die Jagd geht, ihr unterwegs Camps aufbauen und einen Fokus-Modus für's einfachere Zielen nutzen könnt. Ein dynamisches Wettersystem gibt's ebenfalls.

Werdet ihr bereits die Open-Beta zocken und falls ja, mit welcher Waffe geht's den Monstern an den Kragen?