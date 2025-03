Monster Hunter Wilds-Roadmap enthüllt endlich das Monster, das wir uns schon zu Release gewünscht haben

Es scheint ganz so, als würden die alten Leaks zu kommenden Monstern in Monster Hunter Wilds sich als korrekt rausstellen.

Das erste große Title Update für Monster Hunter Wilds steht vor der Tür. Am gestrigen Dienstag gab es dazu extra einen Capcom-Livestream, der enthüllt hat, wie viel uns darin tatsächlich erwartet. Ganz am Ende gab es aber auch einen Teaser, der die Herzen von Monster Hunter 3-Fans höher schlagen lassen dürfte: Eines der beliebtesten Monster überhaupt erwartet uns nämlich bereits im Sommer – und diese Info könnte noch weitere zukünftige Monster verraten haben.

Absoluter Fan-Liebling kommt zu Monster Hunter Wilds

Am Ende des rund 20-minütigen Livestreams hat Capcom nämlich bereits einen ganz kleinen Ausblick auf das zweite Title-Update gegeben, das uns im Sommer erwarten wird. Mit dabei war auch ein Teaser für das neue Monster, das damit ins Spiel kommt.

Zwar konnten wir darauf nur eine Kralle und ein paar blaue Schuppen erkennen, aber alte Hasen dürften trotzdem sofort erkannt haben, um welches Monster es sich dabei handelt: nämlich den Leviathan Lagiacrus.

Die Freude um diese Enthüllung kommt nicht von ungefähr. Lagiacrus war seinerzeit das Flagschiff-Monster von Monster Hunter 3, das besonders für viele westliche Fans die Einführung in die Reihe war.

Seinen letzten Auftritt hatte der Leviathan in MH Generations, das inzwischen fast 10 Jahre auf dem Buckel hat. Im offiziellen Ranking der beliebtesten Monster kann es sich außerdem Platz 3 sichern.

Hinweis auf Monster Hunter-Leaks

Interessanterweise war der Auftritt von Lagiacrus nicht nur ein Wunsch vieler Fans. Tatsächlich geht die Vermutung, dass er in Wilds auftauchen würde, auf einen Leak noch vor Release zurück. Zusätzlich hatten Fans in den Dateien der Open Beta eine Liste mit Monstern gefunden, von denen einige noch nicht im Spiel waren.

Dazu zählen auch Lagiacrus und Mizutsune – von letzterem wissen wir inzwischen, dass es mit Title Update 1 am 4. April ins Spiel kommt.

Daneben befinden sich auch die Namen von Zinogre und Seregios in der Liste. Es wirkt also sehr wahrscheinlich, dass die beiden ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt per Update noch zu Monster Hunter Wilds wandern.

Darüber hinaus ist auch der Drachenälteste Gogmazios ein wahrscheinlicher Kandidat für ein zukünftiges Update. Er war zwar nicht Teil der ursprünglichen Leaks, sein Code soll sich laut Dataminern aber inzwischen im Spiel befinden.

Welche Monster wünscht ihr euch noch für zukünftige Title Updates?