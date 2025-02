Monster Hunter Wilds bringt mit erstem Title-Update ein Monster, das stärker als alle anderen im Spiel ist

Für Gemma gibt es wieder Arbeit: Bald kommen nämlich neue Monster ins Spiel.

Monster Hunter Wilds wird ohnehin schon ein großes Spiel. Wie für die Reihe üblich versorgen uns die Entwickler*innen aber auch diesmal nach dem Launch noch mit jeder Menge Updates und neuen Inhalten. Das erste große Title-Update, das neuen Content bringt, wurde sogar bereits angekündigt. Und für alle, die eine Herausforderung suchen, bietet es gute Nachrichten.

Wie einem Blogeintrag auf der offiziellen Steam-Seite von Monster Hunter Wilds zu entnehmen ist, ist das erste große Title-Update für Anfang April geplant. Das soll Spieler*innen genug Zeit geben, die Story abzuschließen und das Endgame zu erreichen.

Dann sollen unter anderem folgende neue Inhalte ins Spiel kommen:

Ein Monster mit "beeindruckender Stärke", das stärker als gehärtete Monster ist

ist ein weiteres Monster

ein neues Areal, wo sich Jäger*innen treffen können, um gemeinsam zu essen oder sich auszutauschen (verfügbar, sobald ihr die Hauptgeschichte abgeschlossen habt)

Besonders spannnend klingt hier natürlich das Monster, das stärker als gehärtete (im Englischen "tempered") Kreaturen sein soll. Die sind nämlich bisher die größten Herausforderungen in Monster Hunter Wilds, aber das dürfte sich damit bald ändern. Für alle, die Angst haben, dass in Wilds die Herausforderung fehlen könnte, ist das also ein Lichtblick.

Möglich wäre zum Beispiel, dass es sich hier um das Monster handelt, dass wir als letztes in der Hauptstory bekämpfen (welches das ist, verraten wir natürlich nicht.) Davon gibt es nämlich bislang keine Variante im Hohen Rang.

Das zweite Monster, das dazu stößt, dürfte vermutlich Mizutsune sein. Hier wurde nämlich bereits vor ein paar Tagen angekündigt, dass es mit dem ersten großen Event-Update ins Spiel kommt:

4:01 Monster Hunter Wilds enthüllt erstes großes Update mit neuem Monster

Autoplay

Dank des Trailers kennen wir auch bereits ein paar weitere Inhalte des Title-Updates. So kommen nämlich wenig überraschend auch Event-Quests ins Spiel. Wie die aussehen werden, müssen wir allerdings noch abwarten – hoffentlich können wir dann aber wieder Schichtrüstungen abstauben!

Auch das nächste große Title-Update für Monster Hunter Wilds ist zumindest bereits grob angeteast worden. Das soll nämlich im Sommer 2025 anstehen. Wie schon das erste Update bringt es dann ein weiteres Monster und neue Eventquests.

Hofft ihr bei dem Monster, das "stärker als gehärtete Monster" sein soll, vielleicht auf ein ganz bestimmtes Monster?