Für die Iceborne-Erweiterung von Monster Hunter World werden viele bereits bekannte Monster neu aufgelegt. Jetzt hat ein Copyright-Antrag bei der Japanischen Künstler- und Autorenvereinigung einen Hinweis auf einen weiteren alten Bekannten gegeben: Zinogre.

Der Name der Reißzahnwyvern taucht nämlich in einem Eintrag der JASRAC, der Japanischen Gesellschaft für die Rechte von Autoren, Komponisten und Publishern auf. Gleich zwei Lieder, die geschützt werden sollen, tragen Zinogres Namen: Senretsu naru Soukou Zinogre: The Chase und Senretsu naru Soukou Zinogre World Version.

Beide Lieder sind für Capcom und Tadayoshi Makino angemeldet. Capcom ist der Publisher von Monster Hunter World, Tadayoshi Makino der Komponist des Soundtracks. Da das eine Lied im Titel von einer World-Version von Zinogre spricht, gehen wir davon aus, dass die Wyvern auf irgendeine Art und Weise in Monster Hunter World auftaucht - aller Wahrscheinlichkeit nach in der Erweiterung Iceborne, die am 6. September für PS4 und Xbox One erscheint.

Elektro-Zinogre?

Der zweite Titel, The Chase, bedeutet übersetzt die Jagd. Und da Monster Hunter World im Prinzip aus nichts anderem besteht, vermuten wir stark, dass Zinogre nicht nur schmückendes Beiwerk, sondern tatsächlich fangbar sein wird.

Und eine weitere Information ist aus den Liedern zu erkennen. Senretsu naru Soukou bedeutet übersetzt so viel wie "aufblitzen" oder "zu Blitz werden". Könnte es also sein, dass es sich bei dem Iceborne-Zinogre wieder um eine Donner-Version der Wyvern handelt? Den kennen wir bereits aus Monster Hunter Generations.

Andere Monster, wie Tobi Kadachi oder Paolumu, änderten für ihren Auftritt in Iceborne ihren Typ. Zinogre scheint sich für die Raureifweiten jedoch selbst treu zu bleiben.

