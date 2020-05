Wie könnte ein "Soulslike" auf den Next Gen-Konsolen aussehen? Moonray ist ein Action-RPG, das für PS5 und Xbox Series X erscheint und genau das zeigen will. In der Rolle eines mysteriösen Helden ist es eure Aufgabe, eine große Welt zu erkunden und dort ein heiliges Element wiederzufinden. Allerdings stellen sich euch zahlreiche Feinde in den Weg.

Abenteuer in surrealen Welten: Moonray vom Entwicklerstudio Everything Is Full of Gods möchte jedoch nicht auf bereits ausgetretenen Pfaden wandeln und geht in Sachen Szenario einen neuen Weg. Ihr befindet euch in einem surrealen Universum, das in mehrere Welten aufgeteilt ist. Um an das gestohlene heilige Element zu kommen ist es nötig, all diese Welten zu bereisen.

Diese Welten reichen von wunderschönen Wäldern bis zu seltsamen, metallischen Orten mit schwebenden Formen und Objekten. Das soll für Abwechslung sorgen.

Kämpft euch durch mehrere Welten

In jeder Welt erwarten euch zahlreiche Herausforderungen und viele Kämpfe gegen Feinde. Bei diesen ist es nötig, ihre Schwachstellen zu ergründen, um sie besiegen zu können. Daher erinnern die Kämpfe auch an Spiele wie Dark Souls oder Nioh. Mit der Zeit verbessert ihr euren Charakter und nehmt es mit immer mächtigeren Gegnern auf. Ein Trailer zeigt euch, wie surreal aber auch interessant Moonray aussieht.

PC-Spieler dürfen testen: Die Early-Access-Version des Action-Rollenspiels ist zunächst für PC geplant und soll in diesem Juli auf Steam starten. Die Entwickler hoffen auf viel Feedback, welches dann für die finale Version und für die geplanten Next-Gen-Fassungen auf PS5 und Xbox Series umgesetzt wird. Wann Moonray dann für die Konsolen erscheint, steht noch nicht fest.

Möchtet ihr mal ein Soulslike mit einem sehr ungewöhnlichen Szenario spielen, dann solltet ihr Moonray im Auge behalten.

Wie gefallen euch die ersten Bilder zu Moonray?